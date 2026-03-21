Juventus, Rudiger'i mi istiyor? Arbeloa: "O bizim için kilit bir oyuncu"

Juventus, önümüzdeki transfer dönemini göz önünde bulundurarak çeşitli oyuncularla, özellikle de bedelsiz transfer olabilecek oyuncularla temaslarını sürdürüyor. Tuttosport’un haberine göre, bu isimler arasında Bianconeri kulübü, Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Antonio Rüdiger’i kadrosuna katmayı hayal ediyor.





1993 doğumlu Alman savunma oyuncusunun sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar sürüyor ve şu ana kadar Blancos ile sözleşme uzatılmasına dair somut bir işaret yok. Bu sezon eski Chelsea oyuncusu, önce uyluk sakatlığı, ardından da dizindeki bazı sorunlar nedeniyle birkaç maçta forma giyemedi, ancak yavaş yavaş formunu geri kazanıyor. Juve ise savunma için Marcos Senesi gibi birkaç ismi takip ediyor, ancak Arjantinli oyuncuyla sınırlı kalmak istemiyor: Tuttosport'a göre, bu nedenle Bianconeri kulübü Rudiger ile durumu yoklamak için temasa geçti.





Tuttosport'a göre Juventus, hem Premier League'de hem de Suudi Arabistan'da büyük ilgi gören savunma oyuncusunun taleplerini karşılamak için şartlar ve detaylar üzerinde kafa yoruyor. Continassa'da iki yıllık bir sözleşme teklif etme düşüncesi var, ancak Alman oyuncunun yıllık net 7 milyon euro kazandığı göz önüne alındığında, maaş rakamları önemli bir sorun olarak kalıyor.







