Juventus, Roma’dan bedelsiz transfer olarak Lorenzo Pellegrini’yi de kadrosuna katmaya çalışıyor: Gasperini öfkeli

Gian Piero Gasperini tam bir fırtına. Zeki Çelik'in Juventus'a transferi, teknik direktör tarafından tam bir hayal kırıklığı olarak yaşandı: Teknik direktör, onu takımda tutmayı umuyordu ve hala kadrosunda olacağını bekliyordu; hatta savunma oyuncusu, sağlık kontrolü için Roma'ya gelmesi bekleniyordu. Ancak Tuttosport'un aktardığına göre, Juventus son hamlesini yaptı ve Gasp'ı acı bir tatla baş başa bıraktı.





Ancak Roma için risk, yaşanan bu kaybın münferit bir olay olarak kalmamasıdır. Nitekim Çelik’in ardından Juventus, halen serbest statüde olan ve Giallorossi ile sözleşme yenileme konusunda bir anlaşmaya varamayan Lorenzo Pellegrini için de çalışıyor olabilir. Torino’lu gazetenin haberine göre taraflar arasında görüşmeler çoktan başlamış durumda ve masada bir teklif de bulunuyor; teklif şu anda orta saha oyuncusu tarafından inceleniyor ve önümüzdeki saatler içinde bir yanıt bekleniyor.



