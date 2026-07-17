Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
cm grafica pellegrini roma
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus, Roma’dan bedelsiz transfer olarak Lorenzo Pellegrini’yi de kadrosuna katmaya çalışıyor: Gasperini öfkeli

Juventus
Transfers
Roma
L. Pellegrini

Çelik’in ardından, siyah-beyazlılar sarı-kırmızılılardan bir başka bedelsiz transfer hayal ediyor

Gian Piero Gasperini tam bir fırtına. Zeki Çelik'in Juventus'a transferi, teknik direktör tarafından tam bir hayal kırıklığı olarak yaşandı: Teknik direktör, onu takımda tutmayı umuyordu ve hala kadrosunda olacağını bekliyordu; hatta savunma oyuncusu, sağlık kontrolü için Roma'ya gelmesi bekleniyordu. Ancak Tuttosport'un aktardığına göre, Juventus son hamlesini yaptı ve Gasp'ı acı bir tatla baş başa bıraktı.


Ancak Roma için risk, yaşanan bu kaybın münferit bir olay olarak kalmamasıdır. Nitekim Çelik’in ardından Juventus, halen serbest statüde olan ve Giallorossi ile sözleşme yenileme konusunda bir anlaşmaya varamayan Lorenzo Pellegrini için de çalışıyor olabilir. Torino’lu gazetenin haberine göre taraflar arasında görüşmeler çoktan başlamış durumda ve masada bir teklif de bulunuyor; teklif şu anda orta saha oyuncusu tarafından inceleniyor ve önümüzdeki saatler içinde bir yanıt bekleniyor.


  • JUVE DE YARIŞA KATILDI

    Sözleşmesinin yenilenmemesi Roma’yı endişelendirmeye devam ederken, Gasperini üç cephede mücadele edilecek sezon öncesinde önemli bir oyuncu olarak görülen Pellegrini’yi takımda tutmak için bastırıyor. Ancak Giallorossi yönetiminin gecikmeleri, Juventus’un kararlı bir şekilde devreye girdiği bir fırsat penceresi açtı.


    Celik’i kadrosuna katan Bianconeri, şimdi de daha büyük bir etki yaratacak ikinci bir bedelsiztransferi hedefliyor. Türk defans oyuncusuna kıyasla Roma formasıyla daha güçlü bağları olan Pellegrini, hâlâ kararını verememiş durumda ve Gasperini’yi önceliği olarak görüyor; ancak Juventus fırsat kollamaya devam ediyor ve Giallorossi teknik direktörünü daha da öfkelendirecek bir çift “kapma” hamlesini tamamlamayı umuyor.



    WHATSAPP: Tüm GÜNCELLEMELER GERÇEK ZAMANLI! CALCIOMERCATO.COM’un WHATSAPP kanalına katılın: buraya tıklayın

    • Reklam

    BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Club Friendlies
Basel crest
Basel
BAS
Juventus crest
Juventus
JUV
Club Friendlies
Roma crest
Roma
ROM
Cannes crest
Cannes
CAN