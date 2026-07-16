Juventus, Richarlison için 25 milyon avroluk olası transfer görüşmelerinin başlamasıyla birlikte bir başka Tottenham yıldızını hedefine aldı

Juventus CEO’su Giovanni Carnevali ile Tottenham teknik direktörü Roberto De Zerbi arasındaki ilişki, büyük bir transfer hareketliliğinin katalizörü haline geliyor. Daha önce Sassuolo’da birlikte çalışan ikili, son zamanlarda sık sık temas halinde. La Gazzetta dello Sport’a göre, ilk görüşmeler başka transfer hedefleri üzerine odaklanırken, Richarlison’un adı artık İtalyan devleri için ciddi bir olasılık olarak gündeme geldi.

Richarlison, şu anda Haziran 2027’de sona erecek olan sözleşmesinin son yılına giriyor. Tottenham Hotspur Stadyumu’nda sözleşme uzatılmasına dair herhangi bir işaret bulunmadığından, Spurs’un Ağustos ayındaki transfer dönemi bitmeden oyuncuyu satmaya açık olduğu bildiriliyor. 20 milyon ila 25 milyon avro civarında bir transfer ücreti, eski Everton oyuncusunun Londra’dan Torino’ya geçişi için yeterli olabilir.







