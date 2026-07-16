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Juventus, Richarlison için 25 milyon avroluk olası transfer görüşmelerinin başlamasıyla birlikte bir başka Tottenham yıldızını hedefine aldı
Torino ile Londra arasında görüşmeler başladı
Juventus CEO’su Giovanni Carnevali ile Tottenham teknik direktörü Roberto De Zerbi arasındaki ilişki, büyük bir transfer hareketliliğinin katalizörü haline geliyor. Daha önce Sassuolo’da birlikte çalışan ikili, son zamanlarda sık sık temas halinde. La Gazzetta dello Sport’a göre, ilk görüşmeler başka transfer hedefleri üzerine odaklanırken, Richarlison’un adı artık İtalyan devleri için ciddi bir olasılık olarak gündeme geldi.
Richarlison, şu anda Haziran 2027’de sona erecek olan sözleşmesinin son yılına giriyor. Tottenham Hotspur Stadyumu’nda sözleşme uzatılmasına dair herhangi bir işaret bulunmadığından, Spurs’un Ağustos ayındaki transfer dönemi bitmeden oyuncuyu satmaya açık olduğu bildiriliyor. 20 milyon ila 25 milyon avro civarında bir transfer ücreti, eski Everton oyuncusunun Londra’dan Torino’ya geçişi için yeterli olabilir.
- Getty Images Sport
Dikkat çekici alternatifler ve birincil hedefler
Geçen sezon 12 gol atan Richarlison’a olan ilgiye rağmen, oyuncu şu anda Juventus yönetimi tarafından yüksek kaliteli bir “B Planı” olarak görülüyor. “Vecchia Signora”nın önceliği hâlâ Randal Kolo Muani’dir. Eski Juventus ve Tottenham oyuncusu, forvet hattını yönetecek en önemli aday olsa da, Fransız şampiyonu Paris Saint-Germain’in yüksek bir transfer ücreti talep etmesi nedeniyle görüşmeler zorlu geçiyor.
Carnevali, Kolo Muani için yaklaşık 40 milyon avro teklif etti, ancak PSG şu anda oyuncunun İtalya’ya dönüşünü onaylamak için 10 milyon avro daha talep ediyor. Bu görüşmelerin sonuçsuz kalması durumunda, Richarlison, Atlético Madrid’den Alexander Sorloth ve Monaco ile ABD Milli Takımı’nda forma giyen forvet Folarin Balogun’un da yer aldığı yedek aday listesinin en başında yer alıyor. Brezilyalı oyuncunun forvet hattındaki çok yönlülüğü, onu İtalya’daki De Zerbi’nin meslektaşları için cazip bir profil haline getiriyor.
Yeni bir numara olmak için verilen mücadele
Carnevali ile De Zerbi arasındaki görüşmelerde Guglielmo Vicario da önemli bir yer tuttu. İtalyan kaleci, Martin Dubravka’nın Tottenham’a transferinin ardından Londra’da belirsiz bir gelecekle karşı karşıya kalırken, Juventus onu Serie A’ya geri getirmek istiyor. Vicario, gelecek sezon Torino’da kaleyi devralacak en önde gelen yerli aday olarak görülüyor.
Ancak radarlarında yer alan tek yüksek profilli kaleci o değil. Juventus, son dünya şampiyonu Emiliano Martinez ile hâlâ yakından ilişkilendiriliyor, ancak Aston Villa zorlu bir müzakere ortağı olduğunu kanıtladı. Haberlere göre, Birmingham kulübü kalacağını açıkça belirtmesine rağmen, kaleci İtalya’ya transfer olmak için baskı yapmaya çalışıyor. Villa’nın Arjantinli kaleciye 12 milyon avroluk bir fiyat biçtiği bildiriliyor, ancak Juve’nin şu anki yaklaşık 6,5 milyon avroluk teklifi bu değerlemeden oldukça uzak.
- Getty Images
Continassa’da taktiksel değişiklikler
Juventus, kadrosunu güçlendirmek için Premier Lig’deki kararsız yıldızlardan yararlanmaya açıkça niyetli. Richarlison’a yönelik ilgi, kanıtlanmış uluslararası deneyime uygun bir fiyata sahip olma arzusunu yansıtıyor. 29 yaşındaki forvet, kulübün daha genç hedeflerinden farklı bir profil sergiliyor; ancak çalışma temposu ve azmi, İtalya’nın en üst ligi için ideal özellikler olarak görülüyor.
Şu an için Kolo Muani konusu öncelikli olsa da, önümüzdeki günler Bianconeri’nin hangi yöne gideceğini belirlemede çok önemli olacak. İster Fransız oyuncunun geri dönüşü olsun, ister Tottenham’ın Brezilyalı yıldızını uygun bir fiyata kadroya katmak olsun, Juventus transfer dönemi kapanmadan önce taraftarlarına hücumda takviye yapma konusunda kararlı.
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