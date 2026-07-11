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Claudio Chiellini Il Bianconero
Gianluca Minchiotti

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Juventus, resmi açıklama: Claudio Chiellini’nin sözleşmesi uzatıldı ve yetkileri artırıldı

Juventus
Juventus Next Gen
Serie A

Juventus genç takım kadrosunda yönetim kademesinde yeni gelişmeler

Juventus’un yaptığı açıklamaya göre, Claudio Chiellini, Next Gen Alanı Başkanı olarak sözleşmesini 30 Haziran 2028 tarihine kadar uzattı ve aynı zamanda sorumluluk alanını genişletti.


Chiellini, Next Gen'in yanı sıra, Juventus'un genç yeteneklerinin gelişim sürecini daha da entegre hale getirmek ve ilerletmek amacıyla, U20 takımlarını ve yeni kurulan U18 takımını da takip edecek.


Juventus kulübü, Chiellini’nin bu rolünün, genç oyuncuları kariyerlerinin her aşamasında destekleyebilecek, sürekliliği, kimliği ve profesyonel futbola kademeli hazırlığı teşvik eden teknik ve organizasyonel bir yapının sağlamlaştırılmasında merkezi bir öneme sahip olduğunu belirtiyor.


  • Aşağıda, Juventus’un gençlik akademisiyle ilgili duyurduğu diğer gelişmeler yer almaktadır. Massimiliano Scaglia’nın kariyeri de istikrar içinde devam ediyor; Akademi Başkanı olarak sözleşmesini 30 Haziran 2028 tarihine kadar yenileyen Scaglia, U17’den U7’ye kadar olan takımları kapsayan alanı yönetmeye devam edecek.


    Davide Bellotto ise, U13'ten U7'ye kadar olan gençlik takımlarının menajeri olarak 30 Haziran 2028 tarihine kadar görevine devam edecek ve gençlik sektörünün gelişimi ile en genç oyuncuların yetişmesine destek verecektir.


    Yeni yapının belirlenmesi, kulübün Gençlik Sektörüne kararlılıkla yatırım yapma isteğini teyit ediyor ve Juventus’un hem bugünü hem de geleceği için hayati önem taşıyan bu alanda yetkinlikleri, sürekliliği ve vizyonu ön plana çıkarıyor.


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