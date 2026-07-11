Juventus, resmi açıklama: Claudio Chiellini’nin sözleşmesi uzatıldı ve yetkileri artırıldı

Juventus’un yaptığı açıklamaya göre, Claudio Chiellini, Next Gen Alanı Başkanı olarak sözleşmesini 30 Haziran 2028 tarihine kadar uzattı ve aynı zamanda sorumluluk alanını genişletti.





Chiellini, Next Gen'in yanı sıra, Juventus'un genç yeteneklerinin gelişim sürecini daha da entegre hale getirmek ve ilerletmek amacıyla, U20 takımlarını ve yeni kurulan U18 takımını da takip edecek.





Juventus kulübü, Chiellini’nin bu rolünün, genç oyuncuları kariyerlerinin her aşamasında destekleyebilecek, sürekliliği, kimliği ve profesyonel futbola kademeli hazırlığı teşvik eden teknik ve organizasyonel bir yapının sağlamlaştırılmasında merkezi bir öneme sahip olduğunu belirtiyor.



