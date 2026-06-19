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Juventus, Randal Kolo Muani’yi transfer etme çabalarını hızlandırırken, Bianconeri yaz transferi için PSG ile önemli yeni görüşmeler yürütüyor
Juventus, uzun süredir takip ettiği hedefe yeniden yöneldi
Gazzetta’nın haberine göre, Juventus, Carnevali’nin kulübün yeni CEO’su olarak göreve başlamasının ardından Kolo Muani’ye olan ilgisini yeniden canlandırdı. Fransa milli takım oyuncusu, 2025 yılında Torino’da verimli geçen altı aylık bir kiralık dönem geçirmiş ve kulübün karar vericileri tarafından hâlâ büyük takdir görüyor.
Forvetin geleceğini görüşmek üzere PSG ile yeni temaslar kuruldu. Kolo Muani, Tottenham’da istikrarlı bir performans sergileyemediği ve sadece beş gol attığı zorlu bir kiralık döneminin ardından Paris’e geri döndü. İtalya’ya geri dönmesi, tüm taraflar için cazip bir çözüm olarak görülüyor. Juve, forvetin Torino’daki önceki başarısı ve ortama aşina olmasının, takıma yeniden entegrasyonunu kolaylaştıracağına inanıyor.
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Juventus, anlaşma için koşulları değerlendiriyor
Carnevali’nin, kulüplerin transfer konusunda ortak bir noktada buluşmaya çalıştığı bu süreçte PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi ile bir görüşme planladığı bildiriliyor. İki yönetici arasındaki olumlu ilişkiler nedeniyle müzakerelerin önceki transfer dönemlerine kıyasla daha sorunsuz geçmesi bekleniyor. Bu durum, geçen yılın transfer döneminin sonunda Kolo Muani’yi kadroya katma girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından hayati önem taşıyabilir.
PSG'nin bu forvet için yaklaşık 30 milyon avro değer biçtiği söyleniyor. Bianconeri ise, transfer masraflarını taksitlendirebilmek amacıyla, zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir kiralama planı üzerinde düşünüyor.
Spalletti daha fazla gol gücü istiyor
Luciano Spalletti’nin forvet hattında daha fazla derinlik ihtiyacını belirlediği bildirildikten sonra Juventus, hücumda takviye arayışını aktif olarak sürdürüyor. Teknik direktörün, hücum hattını sürükleyebilecek iki güvenilir santrfor istediği anlaşılıyor. Kolo Muani, kulübün birincil hedefi olsa da Juventus diğer seçenekleri de değerlendiriyor.
Kulüp, eski yönetimle yaşanan gerginliklere rağmen Dusan Vlahovic ile sözleşme görüşmelerini yeniden başlatma konusunda umutlu. Fransız oyuncunun Torino'daki önceki dönemi, bu konudaki şansını artırıyor. Kiralık olarak forma giydiği dönemde 10 gol atan oyuncu, hem takıma hem de soyunma odasına hızla uyum sağlamış ve teknik kadro arasında popüler bir isim haline gelmişti.
- Getty Images Sport
Transferin sonucunu belirleyebilecek hayati görüşmeler
Juventus, her iki kulübü de tatmin edecek bir anlaşma yapabilmek amacıyla PSG ile görüşmelerini sürdürecek. Fransız şampiyonunun kiralama sonrası satın alma opsiyonlu bir anlaşmayı kabul edip etmeyeceği, müzakerelerde kilit bir faktör olacak gibi görünüyor. Bianconeri ayrıca alternatif hedefleri de gündeminde tutuyor. Nicolas Jackson ve Alexander Sorloth, kulübün radarında yer almaya devam ediyor; ancak Juventus, yeni sezon öncesinde hücum hattını yeniden şekillendirirken Kolo Muani’yi hâlâ en çok tercih edilen seçenek olarak görüyor.