Juventus, Randal Kolo Muani’yi transfer etme çabalarını hızlandırırken, Bianconeri yaz transferi için PSG ile önemli yeni görüşmeler yürütüyor

Gazzetta’nın haberine göre, Juventus, Carnevali’nin kulübün yeni CEO’su olarak göreve başlamasının ardından Kolo Muani’ye olan ilgisini yeniden canlandırdı. Fransa milli takım oyuncusu, 2025 yılında Torino’da verimli geçen altı aylık bir kiralık dönem geçirmiş ve kulübün karar vericileri tarafından hâlâ büyük takdir görüyor.

Forvetin geleceğini görüşmek üzere PSG ile yeni temaslar kuruldu. Kolo Muani, Tottenham’da istikrarlı bir performans sergileyemediği ve sadece beş gol attığı zorlu bir kiralık döneminin ardından Paris’e geri döndü. İtalya’ya geri dönmesi, tüm taraflar için cazip bir çözüm olarak görülüyor. Juve, forvetin Torino’daki önceki başarısı ve ortama aşina olmasının, takıma yeniden entegrasyonunu kolaylaştıracağına inanıyor.