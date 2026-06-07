Tuttomercato'nun haberine göre, Sorloth'un transferi ileri bir aşamaya geldi ve Juventus, Norveçli milli oyuncuyla ilgili görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydetti. Kulüp ile forvetin menajerleri arasında son dönemde yapılan görüşmeler verimli geçti ve eski Villarreal oyuncusu transfer için yeşil ışık yaktı. Sorloth'un Torino'daki projeye ilgi duyduğu ve sezon başına yaklaşık 4 milyon avro net ücret içeren dört yıllık sözleşme için prensipte anlaştığı belirtiliyor.

Ancak, İspanyol devi 30 milyon avronun üzerinde bir transfer ücreti talep ettiği için Atletico Madrid ile anlaşmaya varılması son engel olarak kalıyor. Buna rağmen, iki kulüp arasındaki ilişkiler mükemmel ve Juventus, geçen sezonu Bianconeri'den Metropolitano'ya kiralık olarak geçiren Nico Gonzalez'in durumunu, anlaşmanın mali detaylarını yumuşatmak için kullanmayı umuyor.