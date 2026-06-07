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Juventus, PSG'den Randal Kolo Muani'yi 'her şeyi göze alarak' kadrosuna katmaya çalışmadan önce Alexander Sorloth transferini tamamlamak üzere
Sorloth anlaşması ufukta görünüyor
Tuttomercato'nun haberine göre, Sorloth'un transferi ileri bir aşamaya geldi ve Juventus, Norveçli milli oyuncuyla ilgili görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydetti. Kulüp ile forvetin menajerleri arasında son dönemde yapılan görüşmeler verimli geçti ve eski Villarreal oyuncusu transfer için yeşil ışık yaktı. Sorloth'un Torino'daki projeye ilgi duyduğu ve sezon başına yaklaşık 4 milyon avro net ücret içeren dört yıllık sözleşme için prensipte anlaştığı belirtiliyor.
Ancak, İspanyol devi 30 milyon avronun üzerinde bir transfer ücreti talep ettiği için Atletico Madrid ile anlaşmaya varılması son engel olarak kalıyor. Buna rağmen, iki kulüp arasındaki ilişkiler mükemmel ve Juventus, geçen sezonu Bianconeri'den Metropolitano'ya kiralık olarak geçiren Nico Gonzalez'in durumunu, anlaşmanın mali detaylarını yumuşatmak için kullanmayı umuyor.
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Kolo Muani için topyekûn takip
Gündemde yer alan tek üst düzey isim Sorloth değil; Juventus, Paris Saint-Germain’den Kolo Muani için de iddialı bir transfer planlıyor. Fransız milli oyuncu, uzun süredir Bianconeri yönetiminin hayallerindeki hedef olmuştur ve 2024-25 sezonunun ikinci yarısında kulüpte geçirdiği başarılı kiralık döneminin ardından, 22 maçta 10 gol atarak Torino'yu ideal bir destinasyon olarak görmeye devam etmektedir.
2025-26 sezonunu Tottenham'da kiralık olarak geçirdikten sonra, İtalya'ya kalıcı olarak dönmesi artık gündemde olabilir. PSG, oyuncuyu satmaya açık ancak forvet için 40 milyon avroluk bir değer biçiyor. Parisli kulüp toplam fiyatı düşürmek istemese de, rapora göre anlaşmayı kolaylaştırmak için esnek ödeme koşullarına açık.
Takımdan ayrılan Vlahovic'in yerine
İki üst düzey forvet transferi konusundaki aciliyet, mevcut 9 numara Dusan Vlahovic ile yapılan sözleşme görüşmelerinin kesin olarak sonuçsuz kalmasından kaynaklanıyor. Aylar süren görüşmelerin ardından, Sırp forvetin Haziran ayı sonunda bedelsiz olarak kulüpten ayrılacağı kesinleşti. Vlahovic’in 8 milyon avroluk maaş talebi ile kulübün 6 milyon avroluk teklifi arasındaki farkın kapatılamayacağı ortaya çıktı.
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Kadronun kapsamlı yeniden yapılandırılması
Yenilenme süreci sadece hücumla sınırlı değil; Juventus, savunma hattını da yeniden şekillendiriyor. Kulüp, kısa süre önce Liverpool kalecisi Alisson’u transfer etme çabasında başarısızlığa uğradı ve bunun yerine dikkatini Aston Villa’dan Emiliano Martinez’e çevirdi. Transfer piyasasındaki bu proaktif yaklaşım, Juventus’un gelecek sezon Serie A’da yeniden hakim güç konumuna dönmeyi hedeflediği için, hazırlık dönemi başlamadan önce Luciano Spalletti’ye gerekli tüm imkanları sunma arzusunu ortaya koyuyor.