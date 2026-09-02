Juventus: Porto’nun Federico Gatti için yaptığı ilk teklif reddedildi. Galatasaray ve Suudi Arabistan seçenekleri masada kalmaya devam ediyor

Federico Gatti, Juventus'tan ayrılabilir. Alfredo Pedullà'nın yazdığına göre eski Frosinone stoperi, Porto'nun ilk tercihleri arasında yer alıyor ve kulüp ilk girişimini yaptı ancak bu teklif Carnevali tarafından geri çevrildi. Satın alma opsiyonlu kiralama formülü, Juventus'un hoşuna gitmiyor. Portekiz'de transfer dönemi 5 Eylül Cumartesi günü kapanacak olsa da bu tarihe kadar yeni tekliflerin gelmesi ihtimal dışı değil. 4 numara, Spalletti ile oynama şansının sınırlı olduğunu anladı; bu yüzden Farioli'nin yanına gitmek istiyor. Yurt dışında bir deneyim yaşayıp Milli Takım için yeniden yarışa girmeyi hedefliyor.