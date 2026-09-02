Federico Gatti, Juventus'tan ayrılabilir. Alfredo Pedullà'nın yazdığına göre eski Frosinone stoperi, Porto'nun ilk tercihleri arasında yer alıyor ve kulüp ilk girişimini yaptı ancak bu teklif Carnevali tarafından geri çevrildi. Satın alma opsiyonlu kiralama formülü, Juventus'un hoşuna gitmiyor. Portekiz'de transfer dönemi 5 Eylül Cumartesi günü kapanacak olsa da bu tarihe kadar yeni tekliflerin gelmesi ihtimal dışı değil. 4 numara, Spalletti ile oynama şansının sınırlı olduğunu anladı; bu yüzden Farioli'nin yanına gitmek istiyor. Yurt dışında bir deneyim yaşayıp Milli Takım için yeniden yarışa girmeyi hedefliyor.
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Çeviri:
Juventus: Porto’nun Federico Gatti için yaptığı ilk teklif reddedildi. Galatasaray ve Suudi Arabistan seçenekleri masada kalmaya devam ediyor
Gatti'yi kim istiyor?
Juventus nakit yaratmak istiyor, bu yüzden şu an için yalnızca satın alma zorunluluğu içeren kiralamaya ya da bonservisiyle kesin satışa açık. Savunmacıyla Galatasaray ve Suudi Arabistan Pro Ligi’nden bir kulüp de ciddi şekilde ilgileniyor. Net maaşı 3,1 milyon euro, bu da brüt 5,7 milyon euronun üzerine denk geliyor. Calcio e Finanza’nın yazdığına göre oyuncunun toplam sezonluk maliyeti ise 6,6 milyon euronun üzerine çıktı.
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