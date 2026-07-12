Juventus, Pellegrino için Parma’ya ilk teklifini sundu: ayrıntılar

Randal Kolo Muani’nin durumunun nasıl sonuçlanacağını beklerken ve Vlahovic meselesi hâlâ çözülmemişken, Juventus, Jeff Ekhator’un yanı sıra Luciano Spalletti’ye bir forvet daha kazandırmak için zamanla yarışıyor; David, Openda, Zhegrova ve Milik’in geleceğinin ne olacağını da bekliyor.





Tuttosport’a göre, ilk transfer Mateo Pellegrino olabilir. Arjantinli oyuncu, Juventus ile ilişkilerinin mükemmel olduğu Parma’da forma giyiyor ve kulüp de oyuncunun transferine tamamen açık bir tutum sergiliyor. Gazetede, Juve’nin bu forveti derhal kadrosuna katmaya kararlı olduğu belirtiliyor. Pellegrino ise, bir dizi Premier League ve La Liga kulübünün ilgisi devam etse de, Juve’yi öncelikli tercih olarak görmeye devam ediyor.



