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Parma Calcio 1913 v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus, Pellegrino için Parma’ya ilk teklifini sundu: ayrıntılar ve Cherubini’nin açıklamaları

Juventus
Transfers
M. Pellegrino
Parma Calcio 1913

Juventus, Spalletti’ye bir forvet kazandırmak için çalışıyor

Randal Kolo Muani’nin durumunun nasıl sonuçlanacağını beklerken ve Vlahovic meselesi hâlâ çözülmemişken, Juventus, Jeff Ekhator’un yanı sıra Luciano Spalletti’ye bir forvet daha kazandırmak için zamanla yarışıyor; David, Openda, Zhegrova ve Milik’in geleceğinin ne olacağını öğrenmeyi bekliyor.


Tuttosport’a göre, ilk transfer Mateo Pellegrino olabilir. Arjantinli oyuncu, Juventus ile ilişkilerinin mükemmel olduğu Parma’da forma giyiyor ve kulüp de oyuncunun transferine tamamen açık bir tutum sergiliyor. Gazetede, Juve’nin bu forveti derhal kadrosuna katmaya kararlı olduğu belirtiliyor. Pellegrino ise, bir dizi Premier League ve La Liga kulübünün ilgisi devam etse de, Juve’yi öncelikli seçenek olarak görmeye devam ediyor.


  • RAKAMLAR

    Tuttosport’un haberine göre, son saatlerde Parma, Arjantinli forvetin transferi için Juventus’tan ilk resmi teklifi almış. Teklifin ayrıntıları şöyle: Kolayca yerine getirilebilecek şartlar altında (Serie A’da 10. sırada yer almak) 30 milyonluk satın alma zorunluluğu içeren bir yıllık ücretli kiralama. Parma’nın cevabı ne mi oldu? Kesin bir “hayır”; bu, teklifin bedeli nedeniyle değil, oyuncuyu transfer piyasasında yerine bir başkasını bulabilmek için parayı hemen tahsil etme ihtiyacından kaynaklanıyor.


    Parma, oyuncuyu yaklaşık 30 milyon karşılığında kesin transfer olarak satmaya hazır. Ya da alternatif olarak, çok daha yüksek bedelli bir kiralama anlaşması yapabilir. Gazetenin belirttiği gibi, taraflar birbirine çok yakın ve önümüzdeki saatler içinde konuyu yeniden görüşecekler.


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  • CHERUBINI AÇILIYOR

    Parma’nın CEO’su Federico Cherubini, Gazzetta di Parma’da yer alan habere göre Pellegrino hakkında şu sözleri sarf etti: “Ayrılıp ayrılmayacağını söylemek için henüz erken. Genç yaşta ve az deneyimle Arjantin’den geldikten sonra iki sezonda başardıklarını göz önünde bulundurursak, önemli kulüplerden teklifler alması gayet olası. Ayrıca 24 yaşında, daha yüksek seviyelerde başarıya ulaşmak istemesi de anlaşılabilir. Bunun gerçekleşeceği kesin değil ama olursa, bunu anlayabiliriz. Onu bırakırsak, yeniden yatırım yapmak ve büyümek için gerekli parayı elde edebileceğimizi bildiğimiz anlamına gelir."

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