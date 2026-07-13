Juventus, Paris Saint-Germain’den Kolo Muani’ye son bir hamle yapıyor: Eğer transfer gerçekleşmezse, hedef Atletico Madrid’den Alexander Sorloth’a kayacak

Ya içeride ya da dışarıda. Juventus’un yeni forveti ve özellikle Kolo Muani için belirleyici günler yaşanıyor. Bianconeri bugün yeni sezona başlıyor ve Spalletti’nin aylardır istediği o fiziksel özelliklere sahip 9 numara hâlâ gelmedi. Para, Carnevali ile Paris Saint-Germain arasındaki anlaşmazlığın sebebi; PSG, eski Tottenham oyuncusunun transferine açık olsa da taleplerinden taviz vermiyor. Geçen yaz eski genel müdür Damien Comolli’nin neden olduğu kopukluğun ardından ilişkiler yeniden dostane bir havaya büründü; ancak bir uzlaşma noktasına ulaşmak için daha fazlasının yapılması gerekiyor, her iki tarafın da çaba göstermesi gerekiyor. PSG, Eintracht Frankfurt’ta parlayan Fransız oyuncunun transfer ücreti olarak talep edilen 50 milyonun altına inmeli; Juventus ise teklifini yükseltmelidir. Oyuncunun menajer ekibiyle varılan anlaşma, yani sezon başına 5,5 milyon avro net ücretli beş yıllık sözleşme, Kolo Muani’nin yine siyah-beyaz formayı giymesi için yeterli değildir.