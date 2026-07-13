Ya içeride ya da dışarıda. Juventus’un yeni forveti ve özellikle Kolo Muani için belirleyici günler yaşanıyor. Bianconeri bugün yeni sezona başlıyor ve Spalletti’nin aylardır istediği o fiziksel özelliklere sahip 9 numara hâlâ gelmedi. Para, Carnevali ile Paris Saint-Germain arasındaki anlaşmazlığın sebebi; PSG, eski Tottenham oyuncusunun transferine açık olsa da taleplerinden taviz vermiyor. Geçen yaz eski genel müdür Damien Comolli’nin neden olduğu kopukluğun ardından ilişkiler yeniden dostane bir havaya büründü; ancak bir uzlaşma noktasına ulaşmak için daha fazlasının yapılması gerekiyor, her iki tarafın da çaba göstermesi gerekiyor. PSG, Eintracht Frankfurt’ta parlayan Fransız oyuncunun transfer ücreti olarak talep edilen 50 milyonun altına inmeli; Juventus ise teklifini yükseltmelidir. Oyuncunun menajer ekibiyle varılan anlaşma, yani sezon başına 5,5 milyon avro net ücretli beş yıllık sözleşme, Kolo Muani’nin yine siyah-beyaz formayı giymesi için yeterli değildir.
Çeviri:
Juventus, Paris Saint-Germain’den Kolo Muani’ye son bir hamle yapıyor: Eğer transfer gerçekleşmezse, hedef Atletico Madrid’den Alexander Sorloth’a kayacak
SORLOTH B PLANI
La Gazzetta dello Sport’a göre bu hafta gerçekten de belirleyici olabilir. İster olsun ister olmasın, Juve haftalardır Kolo Muani için çalışıyor. Nantes'te yetişen forveti, belirli (uygun) koşullar altında zorunlu hale gelen satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle Torino'ya geri getirme teklifinde olumlu tepkiler aldı, ancak şu anda 30 milyon avronun biraz üzerinde bir anlaşmaya varılması düşünülemez. Eğer durum değişmezse, B planı hazır: Juventus, görüşmelerin hiç kesilmediği Atlético Madrid’den Alexander Sorloth’a yeniden güçlü bir şekilde yönelmeye hazır. Norveçli oyuncunun menajerleri, Dünya Kupası öncesinde sözleşme süresi ve maaş konusunda zaten bir anlaşmaya varmış durumda; bu durumda da sorun yine ekonomik nitelikte, zira Colchoneros, transfer ücreti olarak 40 milyon avro artı prim talep ediyor. Ancak bu konuda manevra alanı, Kolo Muani’ye kıyasla daha geniş. Juventus, geçen yıl Madrid’de forma giyen ve Diego Pablo Simeone tarafından çok beğenilen Nico Gonzalez kartını oynamak zorunda.
EKHATOR VE PELLEGRINO
Openda ve David’in kadroda kalmasıyla hız kazanmak zor, ancak Ağustos sonuna kadar Juventus’un hücum hattında köklü bir değişim yaşanmasını bekliyoruz. 2022’den bu yana ilk kez yeni sezon kadrosuna dahil edilmeyecek olan Vlahovic’in yokluğunda, Genoa’dan Ekhator takıma katıldı; ayrıca Parma ile görüşmelerin sürdüğü ve transferine açık olan Pellegrino’nun da Torino’ya gelmesi muhtemel. Ancak Arjantinli oyuncu, Kolo Muani veya Sorloth’un alternatifi değil, tamamlayıcısı olacak. Juve’nin forvet hattında büyük bir isme ihtiyacı var ve bunu istiyor; kulüp, geçen yılın ardından artık hata yapma lüksü olmadığını biliyor.
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