Goal.com
Canlı
Newcastle United v Manchester United - Premier League

Çeviri:

Juventus, Ottolini Manchester United'dan Manuel Ugarte'yi takip ediyor: Galatasaray ise Koopmeiners'in peşinde

Juventus
M. Ugarte
Transfers
M. United
Galatasaray
T. Koopmeiners
Cezayir - Uruguay
Cezayir
Uruguay
Hazırlık Maçları

Juventus'un sportif direktörü, Uruguaylı orta saha oyuncusunu izliyor.

Juventus'un orta saha transfer piyasasında yeni bir isim. Bianconeri'nin Manuel Ugarte'nin peşinde olduğu söyleniyor. 2001 doğumlu Uruguaylı milli oyuncu, Manchester United ile Haziran 2029'a kadar süren bir sözleşmeye sahip ve kulüp ona yıllık 4 milyon euro net maaş ödüyor.


2024 yazında PSG'den 50 milyon euroya transfer olan oyuncu (PSG, bir yıl önce Sporting Lizbon'dan onu transfer etmek için 10 milyon euro daha fazla ödemişti), o zamandan beri Red Devils formasıyla 68 maça çıktı, 2 gol attı, 6 asist yaptı ve 16 sarı kart gördü.


  • GALATASARAY SU KOOPMEINERS

    La Gazzetta dello Sport, Juventus'un sportif direktörü Marco Ottolini'nin Salı akşamı Torino Stadyumu'nda oynanacak Cezayir-Uruguay dostluk maçında Ugarte'yi izleyeceğini ve Spalletti ile kararlaştırılan orta saha revizyonu için notlar alacağını yazıyor.


    Juve, Ugarte'yi Portekiz'de oynadığı dönemden beri beğeniyor: Son yıllarda Bianconeri, önce PSG'den, sonra da Manchester United'dan onu kiralamak için birkaç kez girişimde bulundu.

    Şampiyonlar Ligi'ndeki yarışın nasıl sonuçlanacağını beklerken, Türkiye'deki Galatasaray'ın ilgilendiği Hollandalı Teun Koopmeiners'in ayrılması durumunda bu bir seçenek olabilir.



  • SANATÇI AİLESİNİN ÇOCUKLARI

    Vladimir Petkovic ve Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı milli takımlarda ayrıca iki "babanın izinden giden" oyuncu bulunuyor: Cezayir milli takımındaki kaleci Luca Zidane ve Uruguay milli takımındaki orta saha oyuncusu Nicolas Fonseca; her ikisi de babaları İtalya'da oynarken, 1998 yılında doğdu.

Hazırlık Maçları
Cezayir crest
Cezayir
ALG
Uruguay crest
Uruguay
URU