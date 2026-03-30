Juventus, Ottolini Manchester United'dan Manuel Ugarte'yi takip ediyor: Galatasaray ise Koopmeiners'in peşinde

Juventus'un orta saha transfer piyasasında yeni bir isim. Bianconeri'nin Manuel Ugarte'nin peşinde olduğu söyleniyor. 2001 doğumlu Uruguaylı milli oyuncu, Manchester United ile Haziran 2029'a kadar süren bir sözleşmeye sahip ve kulüp ona yıllık 4 milyon euro net maaş ödüyor.





2024 yazında PSG'den 50 milyon euroya transfer olan oyuncu (PSG, bir yıl önce Sporting Lizbon'dan onu transfer etmek için 10 milyon euro daha fazla ödemişti), o zamandan beri Red Devils formasıyla 68 maça çıktı, 2 gol attı, 6 asist yaptı ve 16 sarı kart gördü.



