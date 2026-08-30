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Juventus, orta sahadaki büyüyen kriz ortasında Tottenham'ın gözden çıkardığı Pape Matar Sarr'ı transfer etmeye çok yakın
Juventus, Spalletti için çözüm buldu
Sky Sport Italia'ya göre Juventus, Sarr transferini bitirmenin son aşamasında ve iki kulüp arasında sözlü anlaşma sağlandı. Anlaşmanın, 3 milyon €'luk kiralama bedeli içeren ve belirli şartların karşılanması halinde 30 milyon € satın alma zorunluluğu taşıyan bir kiralama olarak resmiyete dökülmesi bekleniyor. Söz konusu şartların, oyuncunun maç sayısı ve kulübün gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmesiyle bağlantılı olduğu düşünülüyor.
Juventus'un Sarr hamlesi, başta Atalanta'yı tercih eden Franck Kessie olmak üzere diğer öncelikli hedeflerini kadrosuna katamamasının ardından hız kazandı. Pazar günkü son tarih yaklaşırken, Juventus yönetimi rotasını hızlı şekilde Tottenham orta sahasına çevirdi. 23 yaşındaki oyuncu, taktik sisteme hemen uyum sağlayabilecek çok yönlü bir profil olarak görülüyor ve hem fiziksel güç hem de teknik güven sunuyor.
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Thuram’ın sakatlık sıkıntıları Juve’yi harekete geçirdi
Bu transferin arkasındaki aciliyet, Khephren Thuram'ın kötüye giden fiziksel durumu nedeniyle arttı. Fransız oyuncu, dizindeki kalıcı bir sorun nedeniyle kadroya tam olarak entegre olamadı ve aylardır kendisini rahatsız eden bir patellofemoral sendromu çözmek için Thuram'ın cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyabileceğine dair ciddi endişeler bulunuyor. Luciano Spalletti, özellikle Kenan Yildiz ve Weston McKennie gibi diğer kilit isimlerin de bir süre sahalardan uzak kalma ihtimali varken takviyeye ihtiyaç duyulduğunu açık şekilde dile getirdi.
De Zerbi, Sarr'ın Kuzey Londra'dan ayrılmak istediğini doğruladı
Manş'ın öte yakasında, Tottenham teknik direktörü Roberto De Zerbi, Sarr'ın Kuzey Londra'dan ayrılıp yeni bir meydan okuma arayışına girmek istediğini dile getiren birkaç oyuncudan biri olduğunu doğruladı. Senegalli orta saha oyuncusu, Spurs'ün kısa süre önce Newcastle United'a yenildiği maçta kadroda dikkat çekici şekilde yer almadı; bu sonuç, Premier League sezonuna yapılan berbat başlangıcı daha da ağırlaştırdı. De Zerbi, oyuncuya değer verdiğini ancak ilgili tarafların kulübün mali beklentisini karşılaması halinde ayrılığı engellemeyeceklerini söyleyerek durum hakkında açık konuştu.
- Getty Images Sport
Torino'daki sağlık kontrolü öncesinde son detaylar kaldı
Sözlü anlaşmaya varılmasının ardından odak şimdi evrak işlerinin idari olarak tamamlanmasına çevrildi. Juventus, Sarr'ın pazar gününe kadar sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşmesini imzalamak için Torino'da olmasını istiyor. Kulübün transfer departmanı, anlaşmanın mali yapısının sürdürülebilir kalmasını sağlarken zorunluluk maddelerinin karmaşıklığını aşmak için aralıksız çalıştı. Sarr için bu transfer, yeni yönetim altında Tottenham Hotspur Stadyumu'nda gözden düşmesinin ardından yeni bir başlangıç ve Avrupa'nın en zorlu liglerinden birinde kendini kanıtlama fırsatı anlamına geliyor.
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