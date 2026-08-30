Sky Sport Italia'ya göre Juventus, Sarr transferini bitirmenin son aşamasında ve iki kulüp arasında sözlü anlaşma sağlandı. Anlaşmanın, 3 milyon €'luk kiralama bedeli içeren ve belirli şartların karşılanması halinde 30 milyon € satın alma zorunluluğu taşıyan bir kiralama olarak resmiyete dökülmesi bekleniyor. Söz konusu şartların, oyuncunun maç sayısı ve kulübün gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmesiyle bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Juventus'un Sarr hamlesi, başta Atalanta'yı tercih eden Franck Kessie olmak üzere diğer öncelikli hedeflerini kadrosuna katamamasının ardından hız kazandı. Pazar günkü son tarih yaklaşırken, Juventus yönetimi rotasını hızlı şekilde Tottenham orta sahasına çevirdi. 23 yaşındaki oyuncu, taktik sisteme hemen uyum sağlayabilecek çok yönlü bir profil olarak görülüyor ve hem fiziksel güç hem de teknik güven sunuyor.