Juventus: Openda ve David'in günleri sayılı. Spalletti, Milik'i bile tercih etti; alıcı aranıyor

Luciano Spalletti'nin Juventus-Sassuolo maçında yaptığı seçim, yönetim ve kulüp sahiplerine yönelik bir mesaj niteliğinde. Sözleşme yenileme görüşmelerinin sürdüğü bu günlerde transfer piyasası da gündemi belirleyecek.

Sassuolo ile 1-1 berabere biten maç, Juventus için çok önemli bir dönüm noktası olma riski taşıyor; bu sadece Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışını oldukça zorlaştıran sonuç nedeniyle değil, aynı zamanda birçok sorunun gün yüzüne çıkmaya başladığı kadro yönetimine ilişkin olarak da geçerli.


Luciano Spalletti, ligin ara verdiği bu dönemde, önümüzdeki transfer dönemini de ana gündem maddesi olarak ele alacak bir sözleşme yenileme görüşmesinin başrolünde olacak. Maç sırasında yapılan seçimler, özellikle de hücumda yapılanlar, ilk ve çok önemli bir sinyali verdi: David ve Openda artık teknik projesinin merkezinde yer almıyor.


  • SPALLETTI, MILIK'İ TERCİH EDİYOR

    Söylendiği gibi mesaj netti. İhtiyaç duyulduğu anda, yani son hamleyi yapmaya çalışırken, maça sahte 9 numara Yıldız ile başlayan Spalletti yedek kulübesine döndü ve elindeki 4 forvet arasından Jonathan David ve Lois Openda'yı seçmek yerine, sahalara geri dönen Dusan Vlahovic ve Arkadiusz Milik'i oyuna sokmayı tercih etti. Sırp oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceği unutulmamalı ve Polonyalı oyuncu Mart 2024'ten bu yana, yani bir yılı aşkın süredir resmi bir maçta forma giymemişti.

    • Reklam

  • PROJE DIŞINDA AÇIK

    Bu sezon Juventus'un hücum hattını oluşturacak olan iki forvet, bugün önümüzdeki yaz Torino'dan ayrılacak en olası isimler olarak görülüyor; ancak iki durum birbirine benzemiyor.


    45 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan Belçikalı oyuncu, Spalletti'nin en az beğendiği isim ve Fabrizio Romano'nun bildirdiği gibi, resmi olarak projenin dışında kaldı; hatta Juventus için çözülmesi gereken gerçek bir sorun haline geldi.


    Alıcılar aranıyor, ancak bu rakamlar ve böylesine hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından bu kolay olmayacak. En olası senaryo, belki de Premier League'de, satın alma opsiyonlu kiralık olarak veda etmesi ve belki de satın alma opsiyonunu dahil edecek bir kulüp bulmasıdır.

  • DAVID, DEĞER ARTIŞI ŞANSI, AMA VLAHOVIC'E DİKKAT

    Spalletti, daha önce de belirttiğimiz gibi, kulüpten Vlahovic'in sözleşmesini uzatmasını istedi ve dolayısıyla David'i satılabilir bir oyuncu olarak görüyor. Sırp oyuncu bunu kabul ederse, Kanadalı oyuncu büyük bir kâr elde etme hedefiyle doğrudan transfer piyasasına çıkacak. Bedelsiz transfer edildiği için bilanço üzerindeki etkisi, sadece imza komisyonları ve bonuslarla ilgili yaklaşık 10 milyon avro tutarındadır. Openda'dan çok daha fazla pazara sahiptir, ancak Belçikalı oyuncunun aksine, Juventus'ta Vlahovic'in kesin cevabını beklemeden eski Lille oyuncusuna bir yer bulma konusunda aynı aciliyet yoktur.

  • DEVRİM

    Ne olursa olsun ve Spalletti gerçekten sözleşmesini uzatırsa, Juventus'ta yaz aylarında küçük çaplı bir devrim başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nden gelecek para, kadroyu güçlendirmek için koçun belirlediği 4 kilit pozisyona yeniden yatırım yapmak üzere kasayı dolduracak: bir stoper, bir sağ kanat, bir orta saha oyuncusu ve Sırp oyuncu Vlahovic'in sözleşmesini uzatması halinde onun yanında oynayacak bir forvet. David ve Openda için yer yok ve transfer piyasası buna cevap verecek.



