Juventus: Openda ve David'in günleri sayılı. Spalletti, Milik'i bile tercih etti; alıcı aranıyor

Bu sezon Juventus'un hücum hattını oluşturacak olan iki forvet, bugün önümüzdeki yaz Torino'dan ayrılacak en olası isimler olarak görülüyor; ancak iki durum birbirine benzemiyor.





45 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan Belçikalı oyuncu, Spalletti'nin en az beğendiği isim ve Fabrizio Romano'nun bildirdiği gibi, resmi olarak projenin dışında kaldı; hatta Juventus için çözülmesi gereken gerçek bir sorun haline geldi.





Alıcılar aranıyor, ancak bu rakamlar ve böylesine hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından bu kolay olmayacak. En olası senaryo, belki de Premier League'de, satın alma opsiyonlu kiralık olarak veda etmesi ve belki de satın alma opsiyonunu dahil edecek bir kulüp bulmasıdır.