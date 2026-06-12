Juventus, Olağanüstü Yönetim Kurulu Toplantısı CANLI: Damien Comolli'ye veda, Giovanni Carnevali'nin göreve başlaması

Bu arada Tuttosport, Juventus'ta yaşanan son çılgın saatlerin bazı perde arkasını aktarıyor; bu gelişmeler, yönetim kademesinin en üst noktasında şok edici bir değişiklik yaşanmasına yol açtı. Torino'da yayınlanan gazeteye göre Damien Comolli, kaderinin ne olacağını çoktan biliyordu: Fransız genel müdür, bu tuhaf yazın olabilecek en kötü yöne doğru ilerleyeceğinin farkına varmıştı. Zaten zayıf olan konumu, Bernardo Silva ve Alisson ile yapılan görüşmelerdeki teknik başarısızlıklar, Brahim Diaz ile ilgili görüşmelerin gidişatı ve Atletico ile Sorloth transferini sonuçlandırmada yaşanan zorluklar nedeniyle daha da zayıfladı. Bugün, olağanüstü yönetim kurulu toplantısında, son katın büyük salonu onun vedasını resmileştirecek ve bu son, belirleyici aylarda hareketlerini denetlemekle görevlendirilen Antonio Belloni'nin gözleri önünde gerçekleşecek.





LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton'un kurucusu ve CEO'su Bernard Arnault'a çok yakın olan Juventus'un bağımsız yönetim kurulu üyesi, önce Fransız'ı takip etti, sonra da sonuçları çıkardı. Elkann ile Spalletti arasındaki her toplantıda, ardından teknik direktör ile CEO arasındaki toplantılarda (özellikle derbi sonrası tartışmanın ardından) hazır bulundu; son transfer piyasası toplantılarında yokluğu oldukça dikkat çekti, ancak resmi olarak transfer işlemleri yine de onun isteği doğrultusunda devam etti. Elkann daha somut bir B planı bekliyordu ve bunu Giovanni Carnevali'de buldu.







