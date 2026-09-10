Juventus, Nico Gonzalez konusunda fikrini değiştirdi: yeni sözleşme teklif edildi

Ayrılması beklenen oyuncular listesindeyken bu Juventus için katma değere dönüştü. Nico Gonzalez birkaç ay içinde vazgeçilmez hale geldi, ancak yazın büyük bölümünde Juventus onu başka bir yere göndermeye çalıştı ve Arjantinli oyuncunun da valizini toplama isteği vardı. Daha doğrusu, geçen sezonu birlikte tamamladığı Simeone'nin yanına, Atletico'ya, Madrid'e dönmek istiyordu. Son ana kadar denedi ama şartlar hiç oluşmadı. Bunun üzerine büyük bir profesyonel olarak kendini Spalletti'nin hizmetine verdi; Spalletti'nin başka planları vardı ama elinde Juventus'ta yer bulabilecek bir oyuncu olduğunu gördü.