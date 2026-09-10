Ayrılması beklenen oyuncular listesindeyken bu Juventus için katma değere dönüştü. Nico Gonzalez birkaç ay içinde vazgeçilmez hale geldi, ancak yazın büyük bölümünde Juventus onu başka bir yere göndermeye çalıştı ve Arjantinli oyuncunun da valizini toplama isteği vardı. Daha doğrusu, geçen sezonu birlikte tamamladığı Simeone'nin yanına, Atletico'ya, Madrid'e dönmek istiyordu. Son ana kadar denedi ama şartlar hiç oluşmadı. Bunun üzerine büyük bir profesyonel olarak kendini Spalletti'nin hizmetine verdi; Spalletti'nin başka planları vardı ama elinde Juventus'ta yer bulabilecek bir oyuncu olduğunu gördü.
Çeviri:
Juventus, Nico Gonzalez konusunda fikrini değiştirdi: yeni sözleşme teklif edildi
Sezona iyi başlangıç
Fiorentina ve Stuttgart’ın eski oyuncusu, Parma karşısında oyuna sonradan girip 33 dakika oynadı ve takımını öne geçiren golü attı (Koopemeiners’in golüyle biten maç 2-0 sona erdi); Milan karşısında ise 64 dakika sahada kalarak olumlu sinyaller verdi. Hücum kanadında, santrfor olarak ya da on numara pozisyonunda, bu Juventus’ta her yerde oynayabilir ve çok sayıdaki sakatlık nedeniyle yaşanan bu sıkıntılı dönemde kendine yer bulup bir güvence haline gelebilir.
Sözleşme yenileme ihtimali
Stampa'nın haberine göre Gonzalez, takım arkadaşlarının güçlü desteğini ve teknik direktör Spalletti'nin takdirini derinden hissetti; bu durum da onun kendisini yeniden Juventus'ta önemli hissetmesine ve sözleşme uzatmaya açık olmasına yol açtı. Juventus, 2029'da sona erecek sözleşmenin yenilenmesini değerlendiriyor. Mevcut maaşı sezon başına net 3,6 milyon euro.
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