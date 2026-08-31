Ancak Juventus, eski Werder Bremen oyuncusunu takip eden tek Avrupa devi değil. Borussia Dortmund da hücum hattındaki ani sakatlık krizine çözüm ararken ilgisini resmen ortaya koydu. Bundesliga ekibi, yeni transferlerinden birine gelen yıkıcı darbenin ardından yeniden piyasaya dönmek zorunda kaldı. Bild'e göre Dortmund, Giannis Konstantelias'ın ciddi bir ön çapraz bağ sakatlığı yaşadığının doğrulanmasının ardından hücum seçeneklerini güçlendirmeyi değerlendirebilir. Bu durum Dortmund'un kadro derinliğini azalttı ve Woltemade'nin Almanya'ya dönüşü tüm taraflar için cazip bir seçenek olabilir.

Dortmund'un sportif direktörü Ole Book'un forvetle uzun süredir devam eden bir ilişkisi bulunuyor; daha önce Elversberg'deki başarılı kiralık döneminde onun gelişimini yakından yönetmişti. Bu önceki bağ, özellikle mevcut mali kısıtlamalar nedeniyle kiralama formülünü tercih etmeleri sebebiyle, Alman kulübüne görüşmelerde avantaj sağlayabilir.