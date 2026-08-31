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Juventus, Nick Woltemade için sürpriz bir hamleyi değerlendirirken Borussia Dortmund da Newcastle United forveti için geç bir hamleyi düşünüyor
Juventus, Newcastle yıldızı için yarışa katıldı
Sky Sport Italia'ya göre Juventus, hücum hattını yeniden şekillendirme çalışmalarını hızlandırırken Woltemade, İtalyan devinin ciddi adaylarından biri olarak öne çıkıyor. Torino ekibi, özellikle şu anda Atletico Madrid'in peşinde olduğu Jonathan David'in ayrılığını öngörerek hücum hattında olası değişikliklere hazırlanıyor. David'in İspanya'nın başkentine transferini tamamlaması halinde, Juventus bu boşluğu yeni bir takviye ile doldurmayı planlıyor ve 24 yaşındaki Alman forvet kısa listenin üst sıralarında yer alıyor. Magpies forveti için düşünülen anlaşmanın, kulübün son dönemdeki düşük riskli ve yüksek getirili hamle stratejisini yansıtacak şekilde satın alma opsiyonlu kiralama olması bekleniyor. İtalyan ekibi, 5 milyon euro bedel içerecek kiralık transferi görüşmek için Magpies ile şimdiden temas kurdu.
- Getty Images Sport
Dortmund zorlu bir rekabet sunuyor
Ancak Juventus, eski Werder Bremen oyuncusunu takip eden tek Avrupa devi değil. Borussia Dortmund da hücum hattındaki ani sakatlık krizine çözüm ararken ilgisini resmen ortaya koydu. Bundesliga ekibi, yeni transferlerinden birine gelen yıkıcı darbenin ardından yeniden piyasaya dönmek zorunda kaldı. Bild'e göre Dortmund, Giannis Konstantelias'ın ciddi bir ön çapraz bağ sakatlığı yaşadığının doğrulanmasının ardından hücum seçeneklerini güçlendirmeyi değerlendirebilir. Bu durum Dortmund'un kadro derinliğini azalttı ve Woltemade'nin Almanya'ya dönüşü tüm taraflar için cazip bir seçenek olabilir.
Dortmund'un sportif direktörü Ole Book'un forvetle uzun süredir devam eden bir ilişkisi bulunuyor; daha önce Elversberg'deki başarılı kiralık döneminde onun gelişimini yakından yönetmişti. Bu önceki bağ, özellikle mevcut mali kısıtlamalar nedeniyle kiralama formülünü tercih etmeleri sebebiyle, Alman kulübüne görüşmelerde avantaj sağlayabilir.
Zirkzee takibi sürüyor
Woltemade önemli bir hedef olsa da Juventus'un radarındaki tek yüksek profilli isim o değil. Kulüp, Joshua Zirkzee için olası bir anlaşma konusunda Manchester United ile görüşmelerini yoğun şekilde sürdürüyor. Bologna formasıyla Serie A'da adını duyuran Hollandalı forvetin, Allianz Stadyumu'nda uygulanmakta olan taktik sistem için ideal uyum olduğu düşünülüyor. Haberlere göre Juventus, yaklaşık 2,5 milyon euro kiralama bedeli ve oyuncuyu gelecek yaz 30 milyon euro karşılığında satın alma hakkı içeren ilk teklifini sundu.
Zirkzee'yi kadroya katmak Juventus yönetiminin birincil hedefi olmaya devam ediyor, ancak Woltemade hamlesi doğrudan bir alternatiften ziyade tamamlayıcı bir iş olarak görülüyor. Kulüp, özellikle bu sezon Avrupa kupalarının getirdiği ek yükle birlikte, kadroda eksik kalmaktan kaçınmak istiyor.
- Getty Images Sport
Transfer döneminin son saatleri
Salı günkü son tarih öncesinde Newcastle'ın da piyasada aktif olmaya hazır görünmesi nedeniyle durum belirsizliğini koruyor. Premier League kulübü, ancak kendi yerine bir oyuncu bulabilirse Woltemade'nin ayrılığına onay vereceğini belirtti. Newcastle teknik direktörü Matthias Jaissle, oyuncunun olası ayrılığı hakkında konuşurken temkinli davrandı ve yoğun bir dönemde önceliğin kadro olduğunu vurguladı.
Jaissle, "Medyanın ortaya attığı bu söylentilere katılan bir teknik direktör değilim. Nick, kadronun bir parçası ve kesinlikle güçlü bir kadromuz var. Ama transfer piyasasında hâlâ aktif olmak istediğimizi siz de biliyorsunuz. Önümüzde hâlâ birkaç gün var" dedi.
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