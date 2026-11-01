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FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-NAPOLIAFP
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Juventus-Napoli maçında tartışmalı pozisyonlar: Koopmeiners'in müdahalesi kırmızı kartlık mı? Marelli: "Temas yukarıda, ancak ayak hızla kayıyor." Woltemade ve Cabal penaltı bekliyor. Marianucci kırmızı kart gördü

Juventus - SSC Napoli
Juventus
SSC Napoli
Serie A

Serie A’da 10. haftanın pazar programını kapatan maçtaki hakem pozisyonları

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Juventus-Napoli, İtalya ligindeki köklü bir büyük maçtan ve özellikle iki teknik direktör Luciano Spalletti ile Massimiliano Allegri'yi ilgilendiren bağlantılarla dolu bir mücadeleden çok daha fazlası. Maç öncesinde Como'nun 9 puan gerisinde bulunan iki kulüp için de Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışında sahadaki üç puan şimdiden belirleyici önem taşıyor.

Bu nedenle, hakem atamalarından sorumlu Orsato'nun seçtiği ve maçı yönetmek üzere Sozza'yı görevlendirdiği, sahadaki üçüncü ekip olan hakem ekibi üzerinde de büyük baskı olacak. İşte hakem kararları incelememizde maçın en şüpheli ve en çok tartışılan pozisyonları.

  • JUVENTUS - NAPOLI MAÇININ TÜM HAKEM ATAMALARI

    JUVENTUS – NAPOLI pazar saat 20.45

    SOZZA

    IMPERIALE – COLAROSSI

    IV:     DOVERI

    VAR:     MERAVIGLIA

    AVAR:       GARIGLIO

  • 75' MARIANUCCI KIRMIZI KART GÖRDÜ

    Marianucci, Cabal'a geç müdahalede bulunup açıkça ayağına basıyor. Sozza sarı kartını çıkarıyor; bu ikinci sarı kart olduğu için Marianucci oyundan atılıyor.

  • 73' WOLTEMADE PENALTI İSTİYOR

    Juventus'tan bir başka dikine atak. Son çizgiye inen Koopmeiners'ın ceza sahasının ortasına yaptığı ortada Woltemade, Olivera ile temas ederek yere düşüyor: "Giaccherini'ye katılıyorum, burada gerçekten çok az şey var. Bir kol temas ediyor ama tutma yok. Penaltı vermek için yeterli değil."

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  • 28' Cabal penaltı bekliyor

    Cabal'ın topu şans eseri direğe göndermesinden kısa süre sonra savunmacı topun peşine atılıyor. Cabal'a değil topa bakan Olivera, kramponunun arka kısmına istemeden basarak onu düşürüyor. Sozza oyunu devam ettiriyor, VAR incelemesi de sahadaki kararı doğruluyor.

    Marelli: "Bu pozisyon, Torino-Como maçında Da Cunha'ya yapılan müdahaleye benziyor ama arada bir fark var. Como'nun orta saha oyuncusunun bileğine doğrudan basılmıştı. Bu pozisyonda ise Cabal'ın kramponuna yalnızca hafifçe temas edildi. Belirleyici olmayan bu temas için VAR'ın müdahale etmeme kararına katılıyorum."

  • 23' LUCUMÌ KIRMIZI KART GÖRME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

    Lucumì'den bir başka sınırda müdahale. Dizi Lucca'nın boyun hizasına gelen Lucumì, rakibini faulle durduruyor. Sozza, bunu oyunun doğal akışı içindeki bir temas olarak değerlendirerek Lucumì'yi ikinci sarı karttan esirgiyor.

  • 21. dakikada Lucumì'ye sarı kart

    Bu kez Lucumì'nin kontra atağa çıkan Lucca'yı durdurması üzerine sarı kart tamamen yerinde. Kurallara göre net bir sarı kart.

  • 17. dakikada Douglas Luiz'e ağır bir sarı kart

    Koopmeiners’e yapılan müdahalede düdük çalınmamasının ardından Sozza, maçın ilk sarı kartını Douglas Luiz’e gösteriyor. Luiz’in Rafa Marin’e müdahalesi faul, ancak kötü niyet taşımıyor. Ağır bir sarı kart kararı.

  • Marelli'nin yorumu: "Ayak, ayak bileğine doğru kayıyor"

    Hakem yorumcusu Luca Marelli pozisyonu şöyle değerlendirdi: "Gördüğümüz görüntüye göre Koopmeiners'e gösterilmeyen bir sarı kart var. Temas, baldırın oldukça yukarısında, baldır ile ayak bileği arasındaki orta noktada gerçekleşiyor. Ciddi faullü oyun ihtimali de var; VAR'da ne diyeceklerini göreceğiz. Temas noktası oldukça yukarıda ama önemli bir noktayı vurgulamak istiyorum: Sağ ayak, ayak bileğinin üzerinden kayıp gidiyor. Bu nedenle kırmızı kartın koşulları oluşmuyor."

  • 11. dakika: Koopmeiners kırmızı kart görme riskiyle karşı karşıya

    Son adam konumundaki Frank Anguissa, kendisine müdahaleye gelen Koopmeiners'ın önde yaptığı baskıyı fark etmeyince büyük risk alıyor. Koopmeiners önce rakibine, ardından auta çıkan topa dokunuyor. Ancak tekrar görüntülerinde Hollandalı oyuncunun ilk temasının oldukça yukarıdan olduğu ve müdahalenin açıkça faullü olduğu görülüyor. Sozza karar vermiyor, VAR da müdahale etmiyor.

  • 10. dakika: McKennie sarı kart görme riskiyle karşı karşıya.

    Napoli, De Bruyne'ün Vicario'nun kalesine doğru başlattığı hızlı atağı durduran McKennie'nin müdahalesi nedeniyle Sozza'ya itiraz ediyor. Hakem oyunu devam ettiriyor ve müdahalede bulunmuyor, ancak risk büyüktü.

Gelecek maçlar
POR

POR

Şampiyonlar Ligi

04 Kas 2026

NAP

NAP

AZ

AZ

Ligi Europa

05 Kas 2026

JUV

JUV