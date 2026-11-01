Juventus-Napoli, İtalya ligindeki köklü bir büyük maçtan ve özellikle iki teknik direktör Luciano Spalletti ile Massimiliano Allegri'yi ilgilendiren bağlantılarla dolu bir mücadeleden çok daha fazlası. Maç öncesinde Como'nun 9 puan gerisinde bulunan iki kulüp için de Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışında sahadaki üç puan şimdiden belirleyici önem taşıyor.

Bu nedenle, hakem atamalarından sorumlu Orsato'nun seçtiği ve maçı yönetmek üzere Sozza'yı görevlendirdiği, sahadaki üçüncü ekip olan hakem ekibi üzerinde de büyük baskı olacak. İşte hakem kararları incelememizde maçın en şüpheli ve en çok tartışılan pozisyonları.