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CanlıBiletler
Fabio CannavaroGetty Images
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Juventus-Napoli maçı öncesi Cannavaro konuştu: "Spalletti ve Allegri birbirine benziyor. Kolo Muani ve Hojlund mu? Çok çalışkanlar ama ceza sahasında bitiricilikleri daha düşük. Bremer ve Buongiorno gerçek savunmacılar ama sakatlıklar konusunda şanssızlar"

Juventus
SSC Napoli
Serie A
F. Cannavaro
Juventus - SSC Napoli

Hem Juventus hem de Napoli forması giymiş eski savunmacı, Serie A'nın 10. haftasındaki dev maçı böyle değerlendirdi.

Gelecek maçlar
JUV

JUV

Serie A

01 Kas 2026

NAP

NAP

Juventus ve Napoli, yarın akşam saat 20.45'te Allianz Stadium'da başlayacak Serie A 2026/2027 sezonunun 10. haftasındaki ikinci büyük maçta karşı karşıya gelecek. Sezona iyi başlayamayan ve şu anda farklı dönemlerden geçen iki takım arasındaki bu mücadele şimdiden belirleyici olacak.

Her iki takımın da önemli eski futbolcularından olan eski savunmacı Fabio Cannavaro, Betsson.Sport'a verdiği röportajda oyuncular arasındaki eşleşmeleri, eksikleri ve iki takımın güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirerek maçı yorumladı. Değerlendirmesinin ortak noktası ise şuydu: Juventus-Napoli sıradan bir maç değil.

  • NAPOLI FORMASIYLA İLK MAÇI

    "Sanırım hayatımın en heyecan verici günüydü. Çünkü Fuorigrotta'da büyüdüm; eski San Paolo'nun hem dışında hem de içinde oynama şansım oldu. Gönül verdiğin takımla Serie A'da oynamak herkese nasip olmaz."

  • Juventus planlamayı ve geleceği temsil ediyor

    "Juventus, planlamayı ve geleceği temsil eden bir kulüp. Oraya giden biri, yalnızca futbol oynamayı düşünmesi gerektiğini anlıyor. Bugün ikisi de futbolu mükemmel biçimde temsil ediyor. İkisinden birini çalıştırmak mı? Ben her zaman en yükseği hedeflemek istiyorum."

  • Bremer ve Buongiorno: Gerçek savunmacılar, şanssız isimler

    "Buongiorno'yu çok beğeniyorum çünkü gerçek bir savunmacı. Tehlikeyi sezebiliyor, ne zaman hızlanması ve ne zaman sert oynaması gerektiğini biliyor. Bremer için de aynısı geçerli çünkü ikisi de olağanüstü oyuncular. Ancak ikisi de sürekli çok sayıda sakatlık yaşıyor [...] Yine de Juventus ve Napoli için vazgeçilmez iki oyuncular."

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  • Forvetler ceza sahasında eskisi kadar öldürücü değil

    "Hojlund ve Kolo Muani çok çalışkan oyuncular. Günümüz futbolu çok daha hızlı, çok daha yoğun ve çok daha atletik. Benim kuşağımdaki forvetler kale önünde biraz daha 'öldürücü'ydü. Günümüzde ise forvetler daha çok takım oyunu oynuyor, topsuz oyunda da çok çalışmaya gayret ediyor".

  • SPALLETTI VE ALLEGRI

    "Spalletti ve Alleri, son yıllarda büyük başarılar elde etmiş iki büyük teknik direktör. İtalyan futbolunu ve futbolun çevresindeki her şeyi çok iyi biliyorlar; oyuncularla, gazetecilerle ve taraftarlarla nasıl iletişim kuracaklarını biliyorlar. Taktik açıdan tek bir oyun sistemine bağlı değiller ve ellerindeki oyunculara uyum sağlayabiliyorlar."

  • Roma ve Inter hazırlıklarında daha ileride

    "Napoli, ligin bu başlangıç döneminde birkaç fazla sakatlığın bedelini ödedi. Geçen yıla göre daha fazla değişiklik yapan Juventus ise istikrar yakalayamıyor. Hem Gasperini hem de Chivu bu oyuncu gruplarıyla çalıştı; bu yıl da bunun meyveleri görülüyor."

Gelecek maçlar
JUV

JUV

Serie A

01 Kas 2026

NAP

NAP