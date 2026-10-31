"Buongiorno'yu çok beğeniyorum çünkü gerçek bir savunmacı. Tehlikeyi sezebiliyor, ne zaman hızlanması ve ne zaman sert oynaması gerektiğini biliyor. Bremer için de aynısı geçerli çünkü ikisi de olağanüstü oyuncular. Ancak ikisi de sürekli çok sayıda sakatlık yaşıyor [...] Yine de Juventus ve Napoli için vazgeçilmez iki oyuncular."