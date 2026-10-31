Juventus ve Napoli, yarın akşam saat 20.45'te Allianz Stadium'da başlayacak Serie A 2026/2027 sezonunun 10. haftasındaki ikinci büyük maçta karşı karşıya gelecek. Sezona iyi başlayamayan ve şu anda farklı dönemlerden geçen iki takım arasındaki bu mücadele şimdiden belirleyici olacak.
Her iki takımın da önemli eski futbolcularından olan eski savunmacı Fabio Cannavaro, Betsson.Sport'a verdiği röportajda oyuncular arasındaki eşleşmeleri, eksikleri ve iki takımın güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirerek maçı yorumladı. Değerlendirmesinin ortak noktası ise şuydu: Juventus-Napoli sıradan bir maç değil.