Gelecek maçlar JUV Serie A 14:45 NAP

Juventus-Napoli, 2026/2027 Serie A sezonunun 10. haftasında pazar gününü kapatan ikinci büyük maç. Hem Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus hem de Massimiliano Allegri yönetimindeki Napoli için şimdiden kritik bir karşılaşma. İki takım da 14 puanda ve şu anda Şampiyonlar Ligi'ne katılım anlamına gelen 4. sırada bulunan Como'nun 9 puan gerisinde.

De Bruyne ve takım arkadaşları toparlanma sürecinde. Roma ile 3-3 berabere kaldıkları gollü maçın ve deplasmanda Monza'yı 4-1 yendikleri karşılaşmanın ardından bu maça çıkacaklar. Juventus ise Cenova'da, Spalletti'nin takımından beklediğinden çok uzak bir performans sergileyerek son üç lig maçındaki ikinci yenilgisini aldı.

JUVENTUS-NAPOLI

GOLCÜLER: -