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kolo muani 2_1Getty Images
Emanuele Tramacere
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Juventus-Napoli CANLI: İlk 11'lerde son durum, Allegri'nin savunmasında kriz, Spalletti yeniden 3-5-2'ye dönüyor

Juventus
SSC Napoli
Serie A
Juventus - SSC Napoli

Serie A'nın 10. haftasındaki Juventus-Napoli maçını takip edin

Gelecek maçlar
JUV

JUV

Serie A

01 Kas 2026

NAP

NAP

Juventus-Napoli, 2026/2027 Serie A sezonunun 10. haftasında pazar gününü kapatan ikinci büyük maç. Hem Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus hem de Massimiliano Allegri yönetimindeki Napoli için şimdiden kritik bir karşılaşma. İki takım da 14 puanda ve şu anda Şampiyonlar Ligi'ne katılım anlamına gelen 4. sırada bulunan Como'nun 9 puan gerisinde.

De Bruyne ve takım arkadaşları toparlanma sürecinde. Roma ile 3-3 berabere kaldıkları gollü maçın ve deplasmanda Monza'yı 4-1 yendikleri karşılaşmanın ardından bu maça çıkacaklar. Juventus ise Cenova'da, Spalletti'nin takımından beklediğinden çok uzak bir performans sergileyerek son üç lig maçındaki ikinci yenilgisini aldı.

JUVENTUS-NAPOLI

GOLCÜLER: -

  • Juventus-Napoli: Muhtemel 11'ler ve maç künyesi

    Juventus-Napoli

    Gol atanlar: -

    JUVENTUS (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì; Kalulu, Douglas Luiz, Sarr, Koopmeiners, McKennie; Woltemade, Kolo Muani.

    Teknik direktör: Spalletti.

    NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang.

    Teknik direktör: Allegri.

    Hakem: Sozza

    Sarı kart görenler: -

    Kırmızı kart görenler: -

  • Goller ve önemli pozisyonlar

    0' Torino'daki Allianz Stadyumu'nda başlama vuruşu saat 20.45'te.

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Gelecek maçlar
JUV

JUV

Serie A

01 Kas 2026

NAP

NAP