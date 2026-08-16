Yalanlama, kulübün sportif departmanının en üst kademesinde de tekrarlandı. Juventus CEO'su Claudio Chiellini, oyuncunun Bianconeri'nin A takım kadrosu için gündemlerinde olmadığını yineledi.

"Juventus, Mostafa Shobeir'i transfer etmek için herhangi bir ilgi göstermedi ve oyuncu hiçbir şekilde planlarımızda yer almıyor" diyen Chiellini, Mısır Premier Ligi yıldızıyla ilgili bağlantılar sorulduğunda bunu doğruladı.

Sportif direktör Frederic Massara'nın da aralarında bulunduğu diğer kulüp yetkilileri, haberlerin kaynağı konusunda şaşkınlıklarını dile getirdi. İkili, ortak açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu haberlerle ilgili çok sayıda telefon aldık ve bunların kaynağını bilmiyoruz. Ancak çok iyi bildiğimiz bir şey var ki, Shobeir'i transfer etme ilgimiz olduğuna dair söylenen her şey tamamen yanlış.