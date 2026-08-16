AFP
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Juventus, Mısırlı kaleci Mostafa Shobeir için görüşmeler yeni bir boyut kazanırken transfer durumuna açıklık getirdi
Juventus, Shobeir bağlantılarını yalanladı
İtalyan devi, Al Ahly ve Mısır kalecisi Shobeir'in mevcut transfer döneminde kulübün hedefleri arasında yer aldığına dair son haberleri net bir dille yalanladı.
26 yaşındaki oyuncuyla ilgili spekülasyonlar, uluslararası arenadaki etkileyici performanslarının ardından artmıştı ancak Juventus, Serie A'ya olası bir transfer söylentilerinin önünü hızla kesti.
Kulüpten bir temsilci, artan spekülasyonlara doğrudan yanıt olarak medyaya şu açıklamayı yaptı: "Juventus'un Shobeir'i transfer etmek gibi hiçbir ilgisi yok ve oyuncu planlarımız arasında yer almıyor." Bu kesin tutum, kalecinin bu yaz Allianz Stadyumu'na gitmesine dair tüm umutları sona erdirmiş gibi görünüyor.
- Getty Images Sport
Claudio Chiellini söylentilere yanıt verdi
Yalanlama, kulübün sportif departmanının en üst kademesinde de tekrarlandı. Juventus CEO'su Claudio Chiellini, oyuncunun Bianconeri'nin A takım kadrosu için gündemlerinde olmadığını yineledi.
"Juventus, Mostafa Shobeir'i transfer etmek için herhangi bir ilgi göstermedi ve oyuncu hiçbir şekilde planlarımızda yer almıyor" diyen Chiellini, Mısır Premier Ligi yıldızıyla ilgili bağlantılar sorulduğunda bunu doğruladı.
Sportif direktör Frederic Massara'nın da aralarında bulunduğu diğer kulüp yetkilileri, haberlerin kaynağı konusunda şaşkınlıklarını dile getirdi. İkili, ortak açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu haberlerle ilgili çok sayıda telefon aldık ve bunların kaynağını bilmiyoruz. Ancak çok iyi bildiğimiz bir şey var ki, Shobeir'i transfer etme ilgimiz olduğuna dair söylenen her şey tamamen yanlış.
Bianconeri için alternatif hedefler
Shobeir radarlarında olmasa da Juventus, kadrosunu güçlendirmek için hâlâ aktif şekilde yeni bir kaleci arıyor. Kulübün kısa süre önce Aston Villa'nın Dünya Kupası şampiyonu Emiliano Martinez'i kadrosuna katmak için yüksek profilli bir hamleyle ilgilendiği belirtilmişti. Ancak bu transfer, Arjantinlinin fiziksel durumu, özellikle de ameliyat gerektirebilecek ve üç ay sahalardan uzak kalmasına yol açabilecek kırık parmağı nedeniyle karmaşık bir hal alıyor.
Yeni bir bir numara arayışı, Juventus'un Avrupa genelinde çeşitli seçenekleri değerlendirmesine yol açtı. Kulüp daha önce sonunda Aston Villa'ya katılan Zion Suzuki'yi takip etmişti ve bu durum Juventus'u diğer seçenekleri değerlendirmeye yöneltti.
- AFP
Shobeir'in Al Ahly'deki yükselen değeri
Juventus'un yalanlamasına rağmen Mostafa Shobeir, Orta Doğu futbolunda hâlâ yüksek potansiyelli bir isim olarak görülüyor. 26 yaşındaki oyuncu, özellikle 2026 Dünya Kupası'nda forma giymesinin ardından hem Al Ahly'nin hem de Mısır Milli Takımı'nın birinci tercihi olarak kendini kabul ettirdi. Öne çıkan anı ise son 16 turundaki karşılaşmada Arjantin efsanesi Lionel Messi'nin penaltısını kurtarması oldu.
Al Ahly, kaleciyi takımda tutma konusundaki kararlılığını bu yazın başlarında dışarıdan gelen ilgiyi geri çevirerek zaten göstermişti. Kulübün, yoğun bir iç ve kıtasal fikstüre hazırlanırken yıldız oyuncusunu kadroda tutmayı tercih ederek Danimarka ekibi Nordsjaelland'dan gelen teklifi geri çevirdiği bildirildi.
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