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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus, Mingueza’ya yeniden ilgi gösteriyor: Spalletti neden ondan hoşlanıyor?

Juventus
Transfers
Celta Vigo
O. Mingueza

Juventus, Celta Vigo ile sözleşmesi sona ermek üzere olan İspanyol bek oyuncusuna yeniden ilgi gösteriyor

Oscar Mingueza, Ocak transfer döneminde yapılan görüşmelerin ardından yeniden Juventus’un radarına girdi. 1999 doğumlu İspanyol futbolcunun Celta Vigo ile olan sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek ve bir hafta sonra serbest kalacak. Alfredo Pedullà’nın aktardığına göre Juventus, bu transferi yeniden değerlendiriyor.


Barcelona'da yetişip A takımına kadar yükselen Mingueza (2020-2022 arasında 64 maçta 2 gol), 2022'den beri Celta Vigo'da forma giyiyor ve bu süre zarfında 122 maçta 7 gol kaydetti. Kariyerine ek olarak, İspanya milli takımında 4 kez forma giydi (en son Haziran 2025'te).


  • Teknik ve taktik açıdan, antrenörlerin Mingueza’da en çok takdir ettikleri özelliği, çok yönlülüğü ve hem sol hem de sağ bek pozisyonunda oynayabilme yeteneğidir. Luciano Spalletti’nin çalıştırdığı Juventus için Mingueza, Andrea Cambiaso’ya iyi bir alternatif olabilir.

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