Oscar Mingueza, Ocak transfer döneminde yapılan görüşmelerin ardından yeniden Juventus’un radarına girdi. 1999 doğumlu İspanyol futbolcunun Celta Vigo ile olan sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek ve bir hafta sonra serbest kalacak. Alfredo Pedullà’nın aktardığına göre Juventus, bu transferi yeniden değerlendiriyor.





Barcelona'da yetişip A takımına kadar yükselen Mingueza (2020-2022 arasında 64 maçta 2 gol), 2022'den beri Celta Vigo'da forma giyiyor ve bu süre zarfında 122 maçta 7 gol kaydetti. Kariyerine ek olarak, İspanya milli takımında 4 kez forma giydi (en son Haziran 2025'te).



