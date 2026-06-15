Juventus, Milano'da menajeriyle görüşen Di Gregorio için bir takım arıyor

Kaleci konusu, Juventus'un artık eski genel müdürü Damien Comolli'nin halefi Giovanni Carnevali'ye miras bıraktığı en hassas meselelerden biri. Bianconeri'nin anlaşmaya vardığı ancak Liverpool tarafından engellenen Alisson Becker transferinin gürültülü birşekilde reddedilmesinin, Comolli ile Luciano Spalletti arasındaki ilişkide bardağı taşıran son damla olması üzerine, Juventus sıfırdan başlamak zorunda kaldı ve Emiliano Martinez'i bir numaralı hedefi olarak belirledi.





Juventus'un kaleci kadrosunda ayrılıklar konusunda da bazı soru işaretleri var. Carlo Pinsoglio'nun Haziran 2027'ye kadar uzatılan sözleşmesi ile üçüncü kaleci olarak kalması kesinleşmiş olsa da, Juventus'un yine de yeni bir as kaleci arayışında olması nedeniyle Michele Di Gregorio ve Mattia Perin'den birinin kadroda fazlalık olduğu açık.





İkili arasında, Bianconeri kulübü 2027'de sözleşmesi sona erecek ve Luciano Spalletti tarafından son derece güvenilir bir 'ikinci kaleci' olarak görülen Perin'i tutmaya meyilli görünüyor. Juve, 1992 doğumlu Latina'lı oyuncuya sözleşme uzatımı teklif etmeye hazırlanıyor: taraflar Haziran ayı sonuna kadar bir araya gelmesi bekleniyor.



