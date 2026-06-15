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cm di gregorio juventus
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus, Milano'da menajeriyle görüşen Di Gregorio için bir takım arıyor

Juventus
Transfers
M. Di Gregorio

Juve, kaleci transferi için Dibu Martinez'i hedefliyor; Di Gregorio ise takımdan ayrılıyor

Kaleci konusu, Juventus'un artık eski genel müdürü Damien Comolli'nin halefi Giovanni Carnevali'ye miras bıraktığı en hassas meselelerden biri. Bianconeri'nin anlaşmaya vardığı ancak Liverpool tarafından engellenen Alisson Becker transferinin gürültülü birşekilde reddedilmesinin, Comolli ile Luciano Spalletti arasındaki ilişkide bardağı taşıran son damla olması üzerine, Juventus sıfırdan başlamak zorunda kaldı ve Emiliano Martinez'i bir numaralı hedefi olarak belirledi.


Juventus'un kaleci kadrosunda ayrılıklar konusunda da bazı soru işaretleri var. Carlo Pinsoglio'nun Haziran 2027'ye kadar uzatılan sözleşmesi ile üçüncü kaleci olarak kalması kesinleşmiş olsa da, Juventus'un yine de yeni bir as kaleci arayışında olması nedeniyle Michele Di Gregorio ve Mattia Perin'den birinin kadroda fazlalık olduğu açık.


İkili arasında, Bianconeri kulübü 2027'de sözleşmesi sona erecek ve Luciano Spalletti tarafından son derece güvenilir bir 'ikinci kaleci' olarak görülen Perin'i tutmaya meyilli görünüyor. Juve, 1992 doğumlu Latina'lı oyuncuya sözleşme uzatımı teklif etmeye hazırlanıyor: taraflar Haziran ayı sonuna kadar bir araya gelmesi bekleniyor.


  • DI GREGORIO, HAREKETLENME VAR MI?

    Di Gregorio'nun durumu daha karmaşıktır. Eski Monza oyuncusu, 2029 yılına kadar süren bir sözleşmeye bağlıdır ve şu anda transfer piyasasında pek rağbet görmemektedir. 2024 yılında Juventus'un transferini duyurduğu basın açıklamasına geri dönelim: "Juventus Football Club S.p.A., AC Monza kulübüyle, 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçici olarak, 4,5 milyon avro bedel karşılığında futbolcu Michele Di Gregorio'nun spor haklarını satın almak üzere bir anlaşmaya vardığını duyurur.


    Anlaşma ayrıca, 2024/2025 spor sezonunda belirli koşulların gerçekleşmesi halinde, Juventus'un oyuncunun spor performans haklarını kesin olarak satın alma yükümlülüğünü de içermektedir. Olası kesin satın alma için kararlaştırılan bedel, 0,8 milyon avroluk ek masrafların yanı sıra üç mali yıl içinde ödenecek 13,5 milyon avrodur; bu bedel, futbolcuyla yapılan spor performans sözleşmesinin süresi boyunca, belirli spor hedeflerine ulaşıldığında 2 milyon avroyu geçmeyecek bir tutarda artırılabilir. Yukarıdaki koşulların gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle, bu işlem muhasebe açısından bugünden itibaren toplam 18 milyon € tutarında kesin transfer olarak nitelendirilebilir. Ayrıca, işlemin muhasebeleştirilmesine ilişkin nihai değerlendirme, 2025 yılının Şubat ayında onaylanması planlanan 31 Aralık 2024 tarihli Yarıyıl Raporu'nun hazırlanması amacıyla yapılacaktır."


    Kesin devralmanın üzerinden bir yıl geçtikten sonra, Di Gregorio bilançoda hala 13,5 milyon olarak yer almaktadır; bu, Juventus'un 1997 doğumlu Milanlı oyuncunun olası satışından, zarar etmemek için elde etmesi gereken minimum tutardır. Bugün itibariyle Juve, 15 milyonluk bir taleple yola çıktı ve Atalanta ile Fiorentina ile temaslar kuruldu, ancak görüşmeler derinleşmedi. Yurt dışından herhangi bir ilgi beyanı gelmedi. Bianconeri, Di Gregorio'yu satmaya çalışmak gibi kolay olmayan bir hedefle beklemede. Nicolò Schira'nın bildirdiğine göre, bugün Milano'da Di Gregorio ile menajeri (Carlo Alberto Belloni) arasında bir görüşme gerçekleşti: Eski Monza oyuncusu için bir şeyler mi hareketleniyor?




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