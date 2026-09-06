Vicario 5,5: ilk yarıda kalede pek iş düşmedi, sadece ayaklarıyla yaptığı birkaç çıkışla görüldü. Milan'ın ilk (ve tek) şutunda golü yedi; Cisse'nin Kalulu'nun bacaklarının arasından geçen vuruşu uzak direğin dibinden ağlara gitti.





Kalulu 5: Celik solda daha fazla ileri çıktığı için, Fransız oyuncu sağda ağırlıklı olarak savunmada kaldı. Cisse'nin golünde Locatelli ile birlikte Milanlı oyuncunun girişimine engel olamadı.





Bremer 6: ilk dakikalardan itibaren Ramos karşısında fizik gücünü hissettirdi. İkinci yarıda yaptığı bir müdahale, Milan'ın etkili kontra atağının ardından farkı ikiye çıkarmasını önlemek adına hayati oldu.





Lucumì 6: Bremer ile birlikte Milan'ın tek forveti Ramos'u marke etme görevini paylaştı. İkinci yarıya büyük bir hatayla başladı ve bu bir tehlike yaratabilirdi, ancak telafi etmeyi başardı.





Celik 5,5: maçın başında hücumda etkisini gösterdi, Moreira ile girdiği mücadelelerde sık sık üstün geldi. Zaman ilerledikçe düştü, yeniden ileri çıkmadan sadece savunmaya ve takım arkadaşlarına destek vermekle yetindi (89. dakikadan sonra Gatti 7: ek bir santrfor gibi oyuna girdi ve uzatma anlarında kafayla eşitliği sağladı)





Locatelli 5,5: belki de geçen sezondaki fazla sayıdaki hatayı hatırlayarak, neredeyse hata yapmaktan korkuyor gibiydi; bu yüzden bazı paslarını aceleye getirdi ve birkaç kez bakmadan uzun oynadı. Cisse'nin golünde Kalulu ile birlikte Milanlı oyuncunun girişimine engel olamadı





Douglas Luiz 6: ağır temposuna rağmen paslarında isabetliydi, mümkün olduğunca az risk almaya çalıştı. İlk yarının sonlarına doğru Conceicao'ya bir asist vermekte başarılı oldu, ancak Portekizli oyuncunun vuruşunu kaleci çıkardı. İkinci yarıda da özellikle Conceicao'yu arayarak top dağıtımını rahat şekilde sürdürdü, fakat savunma aşamasında zorlandı ve sonunda oyundan çıktı (75. dakikadan sonra Woltemade 6,5: boyunu ve fiziğini kullandı, iyi bir serbest vuruş kazandırdı; bu pozisyonun devamında sol ayağıyla bir fırsat buldu ama şutu üstten auta gitti)





Conceicao 6,5: ilk kez ilk yarının ortasında, Maignan'ı kurtarışa zorlayan bir sol ayak vuruşuyla kendini gösterdi. İlk yarının sonlarına doğru bunu tekrarladı: Douglas Luiz'in asistinde, uygun pozisyondaki vuruşunu Maignan çıkardı. İkinci yarının başında, güzel bir geçiş hücumunun ardından ceza sahası dışından yerden çektiği sol ayak vuruşunda direğe takıldı. İkinci yarıda Juventus'un en canlı ismiydi, ancak Spalletti son bölümde onu belki de hafif bir fiziksel düşüş nedeniyle kenara aldı (89. dakikadan sonra Zhegrova: dkv)





Nico Gonzalez 6: güzel bir bireysel driplingle ceza sahası dışından sol ayağıyla vurdu, ancak Maignan topu çıkardı. Oldukça hareketliydi ve hücum hattının her bölgesinde dolaştı; ikinci forvet gibi başlayıp çoğunlukla sola kaydı ya da orta sahadan ani ve hızlı dikine çıkışlar yaptı. İkinci yarıda daha çok zorlandı, ne şut ne de dikine oyun bulabildi (65. dakikadan sonra Koopmeiners 6,5: Douglas Luiz çıktıktan sonra savunmanın önüne geçti, Gatti'nin golündeki asisti çok iyiydi)





Alajbegovic 6: ilk fırsatını birinci dakikada buldu, Milan savunmasının hatasını iyi değerlendirdikten sonra 20 metreden sağ ayağıyla üstten auta vurarak bu pozisyonu kötü kullandı. Dar alanda canlıydı, soldan sağa geçti ve alkış alan bir top kontrolü yaptı. İkinci yarıda belirgin şekilde düştü ve oyundan alındı (65. dakikadan sonra Boga 6: aşılması zor bir Gila karşısında oyuna hareket katmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Uzatmalarda Maignan'ın çıkardığı bir şutla denedi)





Kolo Muani 5: maça hücumda çok az topla buluşarak başladı ve Juventus'un hücum üçte birinde tehlikeli olabilecek bir top kaybı yaptı. Top kontrolünde her zaman isabetli değildi; ikinci yarının başında da Conceicao'nun ona verdiği güzel bir topta topukla iddialı bir çalım denemesinde bulundu. İkinci yarıda da aynı çizgide devam etti; topu kötü kontrol etti, sürekli sırtı kaleye dönük oynadı ve hiç şut yolu bulamadı.





Teknik direktör Spalletti 6: maçı iyi hazırladı ve takımı ilk yarıda daha fazla pozisyon üretti. Dengeli geçen ikinci yarı başlangıcının ardından değişikliklerde biraz fazla gecikti ve golü yedikten sonra hamle yaptı. Son bölümdeki değişiklikleri ona beraberliği getirdi.



















