Juventus-Milan 1-1 karşılaşmasının oyuncu puanları: bu akşam Torino'daki Allianz Stadyumu'nda oynanan 2026-27 Serie A sezonunun üçüncü hafta maçı.
Çeviri:
Juventus-Milan, CM notları: Gatti Spalletti’yi kurtardı, Kolo Muani kötüydü, Ramos ile Rabiot hayal kırıklığı yarattı, Cisse harikaydı
Juventus
Vicario 5,5: ilk yarıda kalede pek iş düşmedi, sadece ayaklarıyla yaptığı birkaç çıkışla görüldü. Milan'ın ilk (ve tek) şutunda golü yedi; Cisse'nin Kalulu'nun bacaklarının arasından geçen vuruşu uzak direğin dibinden ağlara gitti.
Kalulu 5: Celik solda daha fazla ileri çıktığı için, Fransız oyuncu sağda ağırlıklı olarak savunmada kaldı. Cisse'nin golünde Locatelli ile birlikte Milanlı oyuncunun girişimine engel olamadı.
Bremer 6: ilk dakikalardan itibaren Ramos karşısında fizik gücünü hissettirdi. İkinci yarıda yaptığı bir müdahale, Milan'ın etkili kontra atağının ardından farkı ikiye çıkarmasını önlemek adına hayati oldu.
Lucumì 6: Bremer ile birlikte Milan'ın tek forveti Ramos'u marke etme görevini paylaştı. İkinci yarıya büyük bir hatayla başladı ve bu bir tehlike yaratabilirdi, ancak telafi etmeyi başardı.
Celik 5,5: maçın başında hücumda etkisini gösterdi, Moreira ile girdiği mücadelelerde sık sık üstün geldi. Zaman ilerledikçe düştü, yeniden ileri çıkmadan sadece savunmaya ve takım arkadaşlarına destek vermekle yetindi (89. dakikadan sonra Gatti 7: ek bir santrfor gibi oyuna girdi ve uzatma anlarında kafayla eşitliği sağladı)
Locatelli 5,5: belki de geçen sezondaki fazla sayıdaki hatayı hatırlayarak, neredeyse hata yapmaktan korkuyor gibiydi; bu yüzden bazı paslarını aceleye getirdi ve birkaç kez bakmadan uzun oynadı. Cisse'nin golünde Kalulu ile birlikte Milanlı oyuncunun girişimine engel olamadı
Douglas Luiz 6: ağır temposuna rağmen paslarında isabetliydi, mümkün olduğunca az risk almaya çalıştı. İlk yarının sonlarına doğru Conceicao'ya bir asist vermekte başarılı oldu, ancak Portekizli oyuncunun vuruşunu kaleci çıkardı. İkinci yarıda da özellikle Conceicao'yu arayarak top dağıtımını rahat şekilde sürdürdü, fakat savunma aşamasında zorlandı ve sonunda oyundan çıktı (75. dakikadan sonra Woltemade 6,5: boyunu ve fiziğini kullandı, iyi bir serbest vuruş kazandırdı; bu pozisyonun devamında sol ayağıyla bir fırsat buldu ama şutu üstten auta gitti)
Conceicao 6,5: ilk kez ilk yarının ortasında, Maignan'ı kurtarışa zorlayan bir sol ayak vuruşuyla kendini gösterdi. İlk yarının sonlarına doğru bunu tekrarladı: Douglas Luiz'in asistinde, uygun pozisyondaki vuruşunu Maignan çıkardı. İkinci yarının başında, güzel bir geçiş hücumunun ardından ceza sahası dışından yerden çektiği sol ayak vuruşunda direğe takıldı. İkinci yarıda Juventus'un en canlı ismiydi, ancak Spalletti son bölümde onu belki de hafif bir fiziksel düşüş nedeniyle kenara aldı (89. dakikadan sonra Zhegrova: dkv)
Nico Gonzalez 6: güzel bir bireysel driplingle ceza sahası dışından sol ayağıyla vurdu, ancak Maignan topu çıkardı. Oldukça hareketliydi ve hücum hattının her bölgesinde dolaştı; ikinci forvet gibi başlayıp çoğunlukla sola kaydı ya da orta sahadan ani ve hızlı dikine çıkışlar yaptı. İkinci yarıda daha çok zorlandı, ne şut ne de dikine oyun bulabildi (65. dakikadan sonra Koopmeiners 6,5: Douglas Luiz çıktıktan sonra savunmanın önüne geçti, Gatti'nin golündeki asisti çok iyiydi)
Alajbegovic 6: ilk fırsatını birinci dakikada buldu, Milan savunmasının hatasını iyi değerlendirdikten sonra 20 metreden sağ ayağıyla üstten auta vurarak bu pozisyonu kötü kullandı. Dar alanda canlıydı, soldan sağa geçti ve alkış alan bir top kontrolü yaptı. İkinci yarıda belirgin şekilde düştü ve oyundan alındı (65. dakikadan sonra Boga 6: aşılması zor bir Gila karşısında oyuna hareket katmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Uzatmalarda Maignan'ın çıkardığı bir şutla denedi)
Kolo Muani 5: maça hücumda çok az topla buluşarak başladı ve Juventus'un hücum üçte birinde tehlikeli olabilecek bir top kaybı yaptı. Top kontrolünde her zaman isabetli değildi; ikinci yarının başında da Conceicao'nun ona verdiği güzel bir topta topukla iddialı bir çalım denemesinde bulundu. İkinci yarıda da aynı çizgide devam etti; topu kötü kontrol etti, sürekli sırtı kaleye dönük oynadı ve hiç şut yolu bulamadı.
Teknik direktör Spalletti 6: maçı iyi hazırladı ve takımı ilk yarıda daha fazla pozisyon üretti. Dengeli geçen ikinci yarı başlangıcının ardından değişikliklerde biraz fazla gecikti ve golü yedikten sonra hamle yaptı. Son bölümdeki değişiklikleri ona beraberliği getirdi.
Milan
Maignan 7: İlk yarıda Conceiçao ile bir düelloya giriyor ve iki müthiş kurtarışla ona gol sevincini yaşatmıyor. Milan ayakta kalıyorsa bunu en çok kaptanına borçlu. Refleksleri yerinde.
Gila 6,5: Juventus’un 10 numaralarının ortaya koyduğu yoğunluğu kabul ediyor ve savaş atmosferinde öne çıkıyor. Topla çıkışlarla takımın savunma hattını ileri taşımakta başarılı. İspanyol usulü karizma. (87. dakikadan itibaren Terracciano d.k.)
De Winter 7: İkinci yarının başında kaleye yönelen Kolo Muani ve Conceiçao’ya karşı iki önemli müdahale yaptı. Dikkatli, konsantre, her an oyunun içinde; Milan forması giydiğinden bu yana ortaya koyduğu en iyi performanslardan birine imza attı.
Pavlovic 5,5: Notu geçer seviyeye ulaşmıyor çünkü oyun okuma hataları hâlâ fazla belirgin ve riskli.
Moreira 5: Elbette hafifletici sebepler var; sonuçta çok genç bir oyuncudan, İtalya’ya yalnızca yaklaşık 20 gün önce gelmiş ve Milan formasıyla ilk maçına çıkan bir isimden söz ediyoruz. Ancak onun performansında neredeyse her şey eksikti: kişilik, bire birler ve ortalar. Sınıfta kaldı. (60. dakikada Chukwueze 7: Cisse’nin golüne yaptığı asist, eski Verona oyuncusunun ayağına gönderdiği milimetrik pasla büyüleyici bir güzellikteydi. Oyuna girişi Milan’ın hücumlarına güç kattı)
Musah 6: İki kişilik koşuyor ve çok efor harcıyor. Teknik açıdan bakıldığında oyun kurulumunda olması gerektiği kadar isabetli değil. Final bölümünde kendi ceza sahasında zorlu bir durumu çözüyor. Hayati bir müdahale.
Modric 6,5: İlk yarıda sayısız topa dokunuyor çünkü takım arkadaşları Juventus baskısından çıkabilmek için ona sığınıyor. Berrak, istikrarlı ve ancak onun yapabileceği kadar bilgece. Belirleyici faktör. (82. dakikadan itibaren Jashari d.k.).
Estupinan 6: Dengeli oynamaya çalışıyor; hücum fazında zaman zaman fazla ölçülü kalsa da genel olarak büyük hatalar yapmadan görevini yerine getiriyor.
Rabiot 5,5: Başlangıçta oyunu organize etme sorumluluğunu üstleniyor ama sonuçlar inişli çıkışlı. Gerekli olan hırs ve kararlılık varken fazla gösterişli kaldı; depodaki yakıt ışığı çoktan yanmışken Amorim tarafından kenara alındı (60. dakikada Loftus-Cheek 5,5: geniş alandaki geçiş hücumlarında öne çıkıyor: iki pozisyonda ikinci golün zeminini hazırlıyor. 1-1’lik golde Gatti’yi kaçırdığı için yarım puan eksik).
Saelemakers 5: Amorim onu soldan başlayan bir 10 numara olarak yeniden kurguluyor ama Alexis sanki Milano’da kalmış gibi: bütün ikili mücadeleleri kaybediyor, ayrıca kendi takımı için ölümcül olabilecek birçok top da yitiriyor. Silik. (60. dakikada Cisse 7: altın çocuk: dokunduğu ikinci topta, tekniği, isabeti ve kaleyi hissetme becerisiyle harika bir gole imza atıyor. Verona ve Catanzaro’nun eski oyuncusu için üç maçta ikinci gol).
Ramos 5,5: Milan’ın forveti için hayat zor: sık sık Bremer ile Lucumi arasında fazlasıyla yalnız kalıyor, bildiği gibi belirleyici olmaya çalışmak adına da fazla bir şey yapamıyor. Unutulacak bir gece.
Teknik direktör Amorim 6: İlk 11 ve takımın maça yaklaşımı konusunda bazı soru işaretleri var. Maçı değiştiren hamlelerle kendini affettiriyor. Ve tam anlamıyla üç puanı almaya da çok yaklaşıyordu.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun