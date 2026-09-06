Vicario 5,5: ilk yarıda kalede fazla iş düşmedi, yalnızca ayaklarıyla yaptığı birkaç pasla görüldü. Milan'ın ilk şutunda golü yedi; Cisse'nin, Kalulu'nun bacaklarının arasından geçip uzak direğe giden vuruşu ağlarla buluştu.





Kalulu 5: Celik solda daha çok ileri çıktığı için, Fransız oyuncu sağda ağırlıklı olarak savunmada kaldı. Cisse'nin golünde, Locatelli ile birlikte Milanlı oyuncunun girişimi karşısında çaresiz kaldı.





Bremer 6: ilk dakikalardan itibaren Ramos'un bulunduğu bölgede fizik gücünü hissettirdi. İkinci yarıda, Milan'ın etkili bir kontra atağının ardından yaptığı bir müdahale, farkın ikiye çıkmasını önleme açısından hayati oldu.





Lucumì 6: Bremer'le birlikte Milan'ın tek santrforu Ramos'u marke etme görevini paylaştı. İkinci yarıya büyük bir hatayla başladı ve bu tehlike yaratabilirdi, ancak hatasını telafi etmeyi başardı.





Celik 5,5: maçın başında hücumda varlığını hissettirdi, Moreira ile girdiği düellolarda çoğu zaman üstün geldi. Zaman ilerledikçe düştü, artık ileri çıkmadan sadece rakibi karşılayıp takım arkadaşlarına destek vermekle yetindi (89. dakikada Gatti 7: oyuna ek bir santrfor gibi girdi ve uzatma dakikalarında kafayla beraberliği sağladı)





Locatelli 5,5: belki de geçen sezondaki fazla sayıdaki hatayı hatırladığı için, adeta hata yapmaktan korkuyormuş gibiydi; bu yüzden bazı pasları aceleye getirdi ve birkaç kez de bakmadan uzun oynadı. Cisse'nin golünde, Kalulu ile birlikte Milanlı oyuncunun girişimi karşısında çaresiz kaldı





Douglas Luiz 6: ağır tempolu oyunuyla paslarında isabetliydi, mümkün olduğunca az risk almaya çalıştı. İlk yarının sonlarında Conceicao'ya bir asist vermekte başarılıydı, ancak Portekizli oyuncunun vuruşunu kaleci çıkardı. İkinci yarıda da özellikle Conceicao'yu arayarak topları rahat biçimde dağıttı, ancak savunma aşamasında zorlandı ve sonunda oyundan çıktı (75. dakikada Woltemade 6,5: boyunu ve fizik gücünü kullandı, iyi bir serbest vuruş kazandırdı; devamında sol ayağıyla bir fırsat yakaladı ama şutu auta yüksek gitti)





Conceicao 6,5: ilk kez ilk yarının ortalarında, Maignan'ı kurtarışa zorlayan bir sol ayak vuruşuyla etkisini gösterdi. İlk devrenin sonlarına doğru bunu tekrarladı: Douglas Luiz'in asistinde, uygun pozisyondaki vuruşunu kaleci çıkardı. İkinci yarının başında, iyi bir geçiş hücumunun ardından ceza sahası dışından yaptığı yerden sol ayak vuruşunda direğe takıldı. İkinci yarıda Juventus'un en canlı ismiydi, ancak Spalletti maçın sonunda onu belki de hafif bir fiziksel düşüş nedeniyle oyundan aldı (89. dakikada Zhegrova: d.k.)





Nico Gonzalez 6: bireysel bir driplingle gelişen güzel bir aksiyonda, ceza sahası dışından sol ayağıyla vurdu ama Maignan topu çıkardı. Oldukça hareketliydi ve hücum hattının her tarafında dolaştı; zaman zaman forvet arkasında başlayıp daha çok sola kaydı, bazen de orta sahadan ani ve hızlı dikine koşular yaptı. İkinci yarıda daha fazla zorlandı, ne şut ne de dikine oyun üretebildi (65. dakikada Koopmeiners 6,5: Douglas Luiz çıktıktan sonra savunmanın önüne geçti, Gatti'nin golünde yaptığı asist güzeldi)





Alajbegovic 6: ilk fırsatı henüz birinci dakikada buldu, Milan savunmasının hatasını iyi değerlendirdikten sonra 20 metreden çektiği sağ ayak şutta topu kötü kullanıp auta yolladı. Dar alanda canlıydı, soldan sağa geçti ve alkış alan bir top kontrolüne imza attı. İkinci yarıda belirgin şekilde düştü ve oyundan alındı (65. dakikada Boga 6: geçilmesi zor bir Gila karşısında takıma canlılık katmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Uzatmalarda Maignan'ın kurtardığı bir şutla denedi)





Kolo Muani 5: maça hücumda çok az topla buluşarak başladı ve Juventus'un hücum üçte birinde tehlikeli olabilecek bir top kaybı yaptı. Top kontrolünde her zaman isabetli değildi; ikinci yarının başında da Conceicao'nun kendisine verdiği güzel bir pasta topuğuyla gösterişli bir çalım denedi. İkinci yarıda da aynı çizgide devam etti.





Teknik direktör Spalletti 6: maçı iyi kurguladı ve takımı ilk yarıda daha fazla fırsat üretti. Dengede başlayan ikinci yarının ardından değişikliklerde biraz fazla geç kaldı ve bu süreçte golü yedi. Son bölümde yaptığı hamleler ona beraberliği getirdi.



















