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Juventus, Michele Di Gregorio ve Mattia Perin'in geleceği belirsizliğini korurken Emil Audero'nun dönüşünü takip ediyor
Vicario'nun gelişi kaleci rotasyonunu harekete geçirdi
Juventus yönetimi, Vicario'nun gelişinin resmen açıklanmasının ardından kadro içinde karmaşık bir domino etkisi üzerinde çalışıyor. İtalya milli takım oyuncusu, Tottenham'dan Juventus'a €8 milyon bonservis bedeli ve bonuslarla birlikte €2 milyona kadar ek ödemeyle kiralık olarak katıldı. Bu hamle, kulüp içindeki hiyerarşiyi hemen değiştirdi. Vicario'nun yeni sezonda bir numaralı kaleci olması beklenirken, mevcut kalecilerin geleceği de mercek altına alındı ve eski Spurs oyuncusunun arkasındaki destek kadrosunda tamamen bir yenilenme ihtimali doğdu.
Daha önce ilk tercih olan Di Gregorio ise, beklentilerin altında kalan performansları nedeniyle eleştirildiği bir dönemin ardından kendisini yol ayrımında buldu. Kulübün Vicario için harekete geçmesi, yön değişikliğine işaret ediyor ve Di Gregorio'yu başka seçenekleri değerlendirmeye itiyor.
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Di Gregorio ve Perin ayrılığa doğru
Sky Sport Italia'ya göre, hem Di Gregorio hem de Mattia Perin için çıkış kapısı sonuna kadar açık ve ikili için belirli adresler de şimdiden ortaya çıkmış durumda. Di Gregorio, Ligue 1 ekibi Marsilya'nın öncelikli hedeflerinden biri haline gelirken, eski kulübü Monza'dan da U-Power Stadyumu'na olası bir dönüş için ilgi gördü.
Aynı zamanda, Perin'in Juventus'la uzun süredir devam eden birlikteliği de sekiz yılın ardından sona erebilir. Tecrübeli kaleci, kadrosuna deneyimli bir liderlik katmak isteyen Serie B ekibi Palermo'nun somut ilgisini çekti.
Emil Audero'nun stratejik cazibesi
Her iki ayrılığın da resmiyet kazanması halinde Juventus, üst düzey kaleci kadrosunda büyük bir boşlukla karşı karşıya kalacak. Bu da kulübü, ağustos sonunda transfer penceresi kapanmadan önce Vicario için güvenilir bir yedek almak adına yeniden transfer piyasasına dönmek zorunda bırakacak. Juventus, bu olası çifte ayrılığa karşılık olarak Audero'yu yuvaya dönüş için ideal aday olarak belirledi.
Şu anda Cremonese'deki kiralık döneminin ardından bonservisini elinde bulunduran Como'ya dönen Audero, Vinovo'da tanıdık bir isim. 29 yaşındaki kaleci, Juventus altyapısında yetişti ve profesyonel seviyedeki çıkışını bu kulüpte yaptı. Ardından da kariyerinde üst ligde 200'ün üzerinde maça çıktı.
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Spalletti yönetiminde gelecek inşa ediliyor
Audero'nun peşine düşülmesi, Juventus yönetiminin şu anda uyguladığı ve sürdürülebilirlik ile kadro dengesine odaklanan daha geniş bir felsefenin yansıması niteliğinde. Formanın beklentilerini bilen eski bir altyapı mezununu hedefleyen kulüp, kadrodaki işlevsel bir ihtiyacı karşılarken kimlik duygusunu da koruyabilir. Di Gregorio ve Perin döneminden Vicario ile Audero ikilisine geçiş, Luciano Spalletti'nin ekibi adına hızlı ve kararlı bir hamle anlamına gelecektir. Audero'yu Torino'ya geri getirerek Juventus, aynı anda iki sorunu çözmüş olacaktır: Kendini Serie A'da kanıtlamış bir kaleciyi kadroya katmak ve zorunlu yerli oyuncu kriterlerini karşılamak.
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