Juventus yönetimi, Vicario'nun gelişinin resmen açıklanmasının ardından kadro içinde karmaşık bir domino etkisi üzerinde çalışıyor. İtalya milli takım oyuncusu, Tottenham'dan Juventus'a €8 milyon bonservis bedeli ve bonuslarla birlikte €2 milyona kadar ek ödemeyle kiralık olarak katıldı. Bu hamle, kulüp içindeki hiyerarşiyi hemen değiştirdi. Vicario'nun yeni sezonda bir numaralı kaleci olması beklenirken, mevcut kalecilerin geleceği de mercek altına alındı ve eski Spurs oyuncusunun arkasındaki destek kadrosunda tamamen bir yenilenme ihtimali doğdu.

Daha önce ilk tercih olan Di Gregorio ise, beklentilerin altında kalan performansları nedeniyle eleştirildiği bir dönemin ardından kendisini yol ayrımında buldu. Kulübün Vicario için harekete geçmesi, yön değişikliğine işaret ediyor ve Di Gregorio'yu başka seçenekleri değerlendirmeye itiyor.