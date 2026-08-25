Bournemouth'un açıklaması şöyle:





AFC Bournemouth, Michele Di Gregorio'nun Juventus'tan bir sezonluk kiralık olarak transfer edildiğini duyurmaktan mutluluk duyar. 29 yaşındaki kaleci, Serie A'nın en beğenilen kalecilerinden biri olarak kendisini kanıtladıktan sonra "Cherries"e katılıyor ve İtalya ile Avrupa futbolunun en üst seviyelerinde önemli bir deneyimi de beraberinde getiriyor. Di Gregorio profesyonel kariyerine Inter'de başladı, ardından Renate, Novara ve Pordenone'deki kiralık dönemlerinde A takım seviyesinde değerli deneyimler kazandı. Daha sonra Monza'da dönüm noktası niteliğinde bir sezon geçirdi ve kulübün Serie A'ya tarihi yükselişine katkı sağladı.





İtalya'nın en üst ligindeki performansları ona geniş çapta takdir kazandırdı: 2023/24 sezonunda Serie A'da yılın kalecisi seçildi ve tüm kulvarlarda çıktığı toplam 37 maçın 14'ünde kalesini gole kapattı. 2024 yazında Juventus'a transfer olduktan sonra hem yurt içinde hem de Avrupa'da forma giydi, Şampiyonlar Ligi deneyimiyle de kariyerini zenginleştirdi.





AFC Bournemouth'a transferini değerlendiren Di Gregorio şöyle konuştu: "Burada olduğum için çok mutluyum. Bu benim için çok önemli bir an ve Bournemouth'a gelme kararının doğru karar olduğuna inanıyorum.





"Kulübün beni burada isteme konusundaki güçlü arzusunu hissettim ve büyümeye devam edip büyük hedeflere ulaşma yönündeki hırsını gördüm. Premier League dünyanın en güzel ligi. Burada olmak ve bu kadar yüksek bir seviyede oynama fırsatına sahip olmak benim için bir onur".





AFC Bournemouth Futbol Operasyonları Başkanı Tiago Pinto ise şöyle konuştu: "Michele, mükemmel özelliklere sahip ve en üst seviyelerde değerli deneyimi bulunan bir kaleci. Serie A'da ve Avrupa kupalarında değerini sürekli olarak ortaya koydu; kadromuz için çok iyi bir takviye olacağına inanıyoruz".





Di Gregorio, AFC Bournemouth'ta 20 numaralı formayı giyecek ve bu hafta sonunda oynanacak Premier League sezonunun ilk iç saha maçı öncesinde yeni takım arkadaşlarına katılacak.