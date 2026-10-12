"Juve gol atmakta zorlanıyor, kale önünde çok hata yapıyor ve ardından hep gol yiyor. Bu, Juve gibi DNA'sında büyüklük olan bir takımın başına bu kadar kolay gelmemeli. Cagliari'de kazanmalısın. Juve hücumlarda Conceicao ve Zhegrova'ya bel bağlayamaz. İkisi de iyi oyuncu ama…".





Ardından Sandro Sabatini, Tacchinardi'ye dönerek şöyle dedi: "Sen Trezeguet ile oynadın. O da bazen topa dokunmazdı ama gol atardı". Mauro ise şakayla şöyle karşılık verdi: "Sandro, küfre girme. Kolo Muani'yi Trezeguet ile kıyaslama".



