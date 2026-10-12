Tartışmalar Juventus cephesinde, Cagliari deplasmanında koparılan beraberliğin ardından başladı. Konuyla ilgili Sport Mediaset'e eski Juventus oyuncuları Massimo Mauro ve Alessio Tacchinardi konuştu.
Juventus, Mauro: "Kolo Muani, Trezeguet gibi mi? Saçmalamayalım." Tacchinardi: "Ocak ayında bir forvet alınmalı."
"Juve gol atmakta zorlanıyor, kale önünde çok hata yapıyor ve ardından hep gol yiyor. Bu, Juve gibi DNA'sında büyüklük olan bir takımın başına bu kadar kolay gelmemeli. Cagliari'de kazanmalısın. Juve hücumlarda Conceicao ve Zhegrova'ya bel bağlayamaz. İkisi de iyi oyuncu ama…".
Ardından Sandro Sabatini, Tacchinardi'ye dönerek şöyle dedi: "Sen Trezeguet ile oynadın. O da bazen topa dokunmazdı ama gol atardı". Mauro ise şakayla şöyle karşılık verdi: "Sandro, küfre girme. Kolo Muani'yi Trezeguet ile kıyaslama".
Juventus’un mevcut durumu ve Kolo Muani’nin performansı hakkında Alessio Tacchinardi de konuştu:
"Bu, kaybedilen iki puan çünkü Juventus topa sahip oldu ve bir şeyler üretti. Ancak seviye atlaması ve olgunlaşması gereken noktada Juventus henüz hazır değil. Spalletti iyi bir teknik direktör ve seviyeyi yükseltmek için her zaman çözümler buldu. Ama bu Juventus sağlam bir takım değil; böyle maçları kazanabilir de kaybedebilir de. Juventus hep aynı, bir yıldır böyle. Kolo Muani hücumda tek başına oynayamaz; gole kadar çok kötü bir performans sergiledi. Woltemade bir santrfor değil, bu yüzden Juventus ocak ayında transfer piyasasına girip bir forvet almalı."
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