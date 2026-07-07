Orta sahada Leon Goretzka konusu da gündemde kalmaya devam ediyor; o da sözleşmesi sona ermiş ve yüksek maaşına rağmen yeni bir mücadeleye atılmaya istekli. Takımdan ayrılacak oyuncular konusunda da yoğun bir çalışma gerekecek: Takımdan ayrılmaya en yakın isim Andrea Cambiaso; son iki yılın en hayal kırıklığı yaratan oyuncularından biri olan Teun Koopmeiners de aynı durumda. Jonathan David’in Juventus macerası da sadece bir sezon sürmüş olabilir-



