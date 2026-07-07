Juventus, Frederic Massara’yı spor bölümünün yeni başkanı olarak seçti. Kulüpten birkaç dakika önce yapılan resmi açıklamayla, sürekli gelişen yönetim devrimi devam ediyor: Genoa'dan 18 milyon avroya transfer edilen Jeff Ekathor'un ardından, Roma ve Milan'ın eski yöneticisi, kulübün yenilenme sürecini sürdürecek; bu süreçte bazı hedefler daha da güçlenirken, diğerleri ise Bianconeri'nin transfer politikasına dahil olacak.
Çeviri:
Juventus, Massara’nın tüm transfer hedefleri: Kessie’ye ilgi artıyor, Brahim Diaz ve Theo Hernandez için girişimlerde bulunuluyor. Zirkzee ve Tomori’ye de dikkat çekiliyor
BRAHIM DIAZ İÇİN GİRİŞİM
Orta saha için uygun isim, Real Madrid’den Brahim Diaz; Massara’nın Milan döneminden beri gözüne kestirdiği ve yakından tanıdığı bir isim: Faslı oyuncu, José Mourinho’nun gelmesiyle birlikte Blancos’un taktiksel planında fazla yer bulamayabilir ve Luciano Spalletti’nin bu pozisyon için düşündüğü isimlerden biri; ancak eski Rossonero oyuncusunu transfer etmenin yolu bir engel teşkil ediyor, zira Madridliler satın alma zorunluluğu olan bir kiralama anlaşması istiyorlar.
KESSIE'NİN ORANLARI YÜKSELİYOR
Aynı durum, Diaz’ın Milan’daki eski takım arkadaşı ve Al-Ahli ileolan sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan Franck Kessié için de geçerli; bu oyuncunun Juventus’a transfer olma ihtimali giderek artıyor: Fildişili oyuncunun transfer ücreti ödemek zorunda kalmama avantajı, 1996 doğumlu oyuncunun menajerlerine ilettiği 6 milyon avroluk maaş talebini karşılamaya imkân verebilir. Orta saha oyuncusu, Juventus’a transfer olasılığı hakkında şu yorumda bulundu:“Juventus mu? Evet, bu konu konuşuluyor, gördüm. Bu harika bir transfer olur ve en önemlisi ben serbest oyuncuyum.”
GORETZKA SPEKÜLASYONLARI VE TRANSFERLER
Orta sahada Leon Goretzka konusu da gündemde kalmaya devam ediyor; o da sözleşmesi sona ermiş ve yüksek maaşına rağmen yeni bir mücadeleye atılmaya istekli. Takımdan ayrılacak oyuncular konusunda da yoğun bir çalışma gerekecek: Takımdan ayrılmaya en yakın isim Andrea Cambiaso; son iki yılın en hayal kırıklığı yaratan oyuncularından biri olan Teun Koopmeiners de aynı durumda. Jonathan David’in Juventus macerası da sadece bir sezon sürmüş olabilir-
ZIRKZEE VE TOMORI, ESKİ AŞKLAR
Yeniden gündeme gelebilecek diğer iki isim ise, hem Rossoneri hem de Giallorossi tarafından uzun süredir takip edilen Josha Zirkzee – özellikle Kanadalı oyuncunun ayrılması durumunda, Manchester United’ın ondan kurtulma isteği de göz önüne alındığında – ve Amorim ile Gila’nın gelmesiyle Milan’dan ayrılacak olan, geçen yıl da Juventus’un hedefinde yer alan Fikayo Tomori’dir.
THEO'NUN RÜYASI
Son olarak, birkaç sezon boyunca Milan’ın transfer piyasasındaki kilit ismi olan bu isim için, yapılan en iyi transferlerden biri şüphesiz 2019 yılında Paolo Maldini ile işbirliği içinde Real Madrid’den 20 milyon karşılığında transfer edilen Theo Hernandez’di. Ve bugün bu ikilinin yolları tam da Juventus’ta kesişebilir. Fransız bek, Suudi Arabistan’daki Al Hilal’da geçirdiği tek sezonun ardından, ailevi nedenlerden dolayı da İtalya’ya dönmek istiyor.
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