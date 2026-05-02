AFP
Çeviri:
Juventus, Mason Greenwood transferi için bir ‘plan’ hazırlarken, Marsilya eski Manchester United forvetine yaz aylarında gelmesi beklenen tekliflere hazırlanıyor
Greenwood, Juventus'un radarına geri döndü
La Gazzetta dello Sport’a göre, Bianconeri, 24 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki yaz transfer döneminde Ligue 1’den Serie A’ya geçişini sağlayabilecek bir strateji hazırlıyor.
Juventus'un Greenwood'a ilgisi ilk kez değil; oyuncu son iki sezonda birçok kez kulüple anılmıştı. Fransa'da verimli bir dönem geçirdikten sonra, Juventus yetkilileri yeni sezon için hücum seçeneklerini güçlendirmek isterken, oyuncunun adı bir kez daha Torino'da gündeme geliyor.
- AFP
Fransa'daki form ilgi uyandırıyor
Greenwood, Marsilya'ya transfer olduğundan bu yana olağanüstü bir formda ve son iki sezonda ligde oynadığı 64 maçta 36 gol attı. 2025-26 sezonu, ligde 29 maçta attığı 15 golle özellikle etkileyici geçiyor.
Ancak, bireysel performansının parlaklığına rağmen, Marsilya şu anda Ligue 1 tablosunda sadece iki maç kala altıncı sırada yer alıyor. Fransız ekibinin Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı zayıf olduğundan, kulüp fon yaratmak ve oyuncunun Avrupa'nın en prestijli turnuvasında mücadele etme arzusunu karşılamak için yıldızını satmak zorunda kalabilir.
Francisco Conceicao'nun domino etkisi
Greenwood’un Torino’ya gelmesi, Francisco Conceicao’nun ayrılmasıyla daha da kolaylaşabilir. Portekiz milli takımında forma giyen oyuncu, kanatta sergilediği bir dizi yorulmak bilmeyen performansın ardından, Premier Lig’in devleri Liverpool ve Manchester United’ın başlıca hedeflerinden biri haline gelmiş görünüyor.
Bu sezon dört gol ve dört asistle katkı sağlayan Conceicao, bitmek bilmeyen çalışma temposu ve üstün top sürme yeteneği ile İngiliz scoutların dikkatini çekti. Premier League'den önemli bir teklif gelirse, Juventus bu teklifi reddetmekte zorlanabilir ve bu da Greenwood'un önünü açabilir.
- Getty Images
Fiyat etiketlerini karşılaştırmak
Mali açıdan bu transferler birbirini dengeleyebilir. Juventus, Conceicao’ya büyük bir yatırım yaptı; 7 milyon avroluk bir ilk kiralama ücreti ve primlerin yanı sıra, 32 milyon avroluk bir kalıcı transfer bedeli ödedi. Haberlere göre, İtalyan devini onu bırakmaya ikna etmek için 50 milyon avro civarında bir teklif gerekiyor.
Tesadüfen, bu 50 milyon avroluk rakam, Marsilya'nın Greenwood için talep edeceği miktarla hemen hemen aynı. Conceicao'yu Premier League'e göndererek, Juventus esasen Greenwood'u transfer etmek için gerekli sermayeyi elde edecek ve hücum hattında önemli bir yeniden yapılanma gerçekleştirecektir.