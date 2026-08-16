Müzakerelerin çökmesi, Martinez'in artık Aston Villa'da kalma ihtimalinin oldukça yükseldiği anlamına geliyor. Ancak onun tartışmasız bir numara statüsü bir anda ciddi şekilde tehdit altına girdi. Aston Villa, Parma kalecisi Zion Suzuki için piyasada kararlı bir hamle yaparak dev bir anlaşmaya vardı ve oyuncunun Paris Saint-Germain'e önerilen transferini son anda çaldı.

Aston Villa, büyük beğeni toplayan Japon milli oyuncu için başlangıçta 30 milyon € ödeyecek; bonuslarla birlikte bu rakamın 35 milyon €'ya çıkma ihtimali bulunuyor. Suzuki, Dünya Kupası'nda müthiş bir performans sergiledi ve kuşkusuz ilk 11'de başlamayı bekleyecek. Bu da Martinez'i bu sezon Unai Emery yönetiminde forma için beklenmedik bir rekabetle karşı karşıya bırakıyor.