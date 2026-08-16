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Juventus, Martinez transferi için takibini resmen sonlandırdı ve Premier League'den bir alternatif belirledi
Martinez anlaşması çöktü
Fabrizio Romano'nun X'teki paylaşımına göre, Martinez'i İtalya'ya götürebilecek olası transfer resmen çöktü. Romano, "Juventus ile Dibu Martínez cephesi bu gece doğrudan görüştü: anlaşma resmen iptal" ifadelerini kullandı.
Ünlü transfer uzmanı, "Aston Villa'nın talep ettiği bonservis bedelindeki farkın çok yüksek bulunduğunu" belirtti ve bunun İtalyan kulübünün müzakere masasından kalıcı olarak kalkmasına yol açtığını açıkladı. Juventus, Arjantinli kaleciyi kaleci sorununu çözmek için ilk hedefi olarak görüyordu. Ancak Aston Villa, değerlemesinde geri adım atmadı ve bonuslar olmadan sabit 8,5 milyon £ talep ettiği bildirildi. Bu da sonuç olarak olası transferde kesin kırılma noktası oldu.
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Villa, Suzuki'yi kadrosuna kattı
Müzakerelerin çökmesi, Martinez'in artık Aston Villa'da kalma ihtimalinin oldukça yükseldiği anlamına geliyor. Ancak onun tartışmasız bir numara statüsü bir anda ciddi şekilde tehdit altına girdi. Aston Villa, Parma kalecisi Zion Suzuki için piyasada kararlı bir hamle yaparak dev bir anlaşmaya vardı ve oyuncunun Paris Saint-Germain'e önerilen transferini son anda çaldı.
Aston Villa, büyük beğeni toplayan Japon milli oyuncu için başlangıçta 30 milyon € ödeyecek; bonuslarla birlikte bu rakamın 35 milyon €'ya çıkma ihtimali bulunuyor. Suzuki, Dünya Kupası'nda müthiş bir performans sergiledi ve kuşkusuz ilk 11'de başlamayı bekleyecek. Bu da Martinez'i bu sezon Unai Emery yönetiminde forma için beklenmedik bir rekabetle karşı karşıya bırakıyor.
Vicario alternatif olarak öne çıkıyor
Martinez transferinin kesin olarak çökmesinin ardından Juventus, rotasını hızla Tottenham Hotspur kalecisi Guglielmo Vicario'ya çevirdi. Romano, X'te "Juventus, Vicario anlaşması için ilerliyor" notunu düşerken, ekip yeni bir birinci kaleciyi çaresizce arıyor. İtalya'dan gelen haberler, Juventus'un satın alma zorunluluğu içeren kiralık bir transfer için başarıyla anlaşma sağlamasıyla birlikte görüşmelerin hızla ivme kazandığını gösteriyor.
Vicario, Roberto De Zerbi yönetiminde Tottenham Hotspur'da tamamen gözden düştü; De Zerbi kalede Antonin Kinsky'yi tercih ediyor. İtalyan kaleci, Serie A'ya dönüşü duraklayan kariyerini yeniden canlandırmak ve düzenli forma şansı yakalamak için mükemmel fırsat olarak görüyor.
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Sonra ne olacak?
Juventus şimdi Vicario için evrak işlemlerini tamamlamak üzere harekete geçecek ve sağlık kontrollerini mümkün olan en kısa sürede İtalya'da planlamayı umacak. Bu arada Martinez, pazar günü Aston Villa'nın Brighton & Hove Albion'ı konuk edeceği maçta yerini korumak için hazırlanırken dikkatini hızla yeniden iç sahadaki görevlerine çevirmek zorunda.
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