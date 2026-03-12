Goal.com
Canlı
cm grafica thuram inter 2025 26 16 9Calciomercato
Gabriele Stragapede

Çeviri:

Juventus, Marcus Thuram fikri mi? Sızan bilgiler, Inter'in fikri ve tüm gerçekler

Thuram kardeşlerin Torino'da yeniden bir araya geleceği yönündeki söylentiler ne kadar doğru?

Harika bir düşünce, son dakikalarda yayılmaya başlayan bir dedikodu ve bu senaryonun gerçekleşme olasılığını anlamak için gerekli olan net bilgi.

Birkaç saattir konuşulan bir fikir, bir söylenti var: Thuram kardeşlerin Torino'da yeniden bir araya gelmesi. Nitekim, bazı söylentiler, Juventus'un transfer ekibinin Inter'in 9 numarası ve Luciano Spalletti'nin yönettiği ve antrenörlüğünü yaptığı Juventus kadrosunun şu anki üyesi Khepren'in kardeşi Marcus Thuram'ı değerlendirdiğini bildiriyor.

Peki, mevcut durumda bu ihtimal ne kadar gerçekçi? Konuyu biraz daha derinlemesine inceleyelim.

  • JUVE 9 NUMARAYI ARIYOR

    Bazı sabit varsayımlardan başlayalım.

    Juventus'un önümüzdeki yaz transfer döneminde takımını güçlendirmek istediği ve en az bir 9 numara aradığı (Lois Openda'nınLeipzig'den geri alınması zorunluluğunun - giderek yaklaşan - devreye girmesi ve Jonathan David'in kaderiyle ilgili değerlendirmeler yapıldığı, ancak kesin kararlar alınmadığı göz önüne alındığında) Dusan Vlahovic'in yanına yerleştirmek için en az bir 9 numara arıyor olabilir (Lois Openda'nın Leipzig'den geri alınma zorunluluğunun yürürlüğe girmesi ve Jonathan David'in kaderiyle ilgili kararların alınması beklenirken, bu kararlar henüz kesinleşmemiştir).

    Juventus'un aradığı birçok profil arasında, en somut olasılık - en azından şu anda - Randal Kolo Muani'nin geri dönüşü. Muani, Juventus'un hücum hattındaki boşluğu doldurmak için en güçlü aday.

    • Reklam

  • THURAM YAZIN INTER'DEN AYRILABİLİR Mİ?

    Peki ya Marcus Thuram?

    Şu anki durumda Inter'in bir oyuncusu. Nerazzurri'deki durumu üzerinde biraz durmak gerekebilir.

    Sezon boyunca, Fransız 9 numara tüm turnuvalarda 12 gol ve 5 asist kaydetti, ancak Chivu'nun takımında son golü bir aydan fazla bir süre önce, 8 Şubat'ta Sassuolo'ya karşı 0-5 galibiyetle sonuçlanan deplasman maçında attı. O andan itibaren (ama o maçtan önce de bir aydır ligde gol atmamıştı), eski Borussia Monchengladbach oyuncusu, Nerazzurri'nin kaderinde etkili olamadı ve grip nedeniyle Milan'a karşı kaybedilen derbi maçını da kaçırdı.
    Geleceği hakkında söylentiler dolaşıyor (Premier League uzun süredir onu yakından takip ediyor), ancak şu anda birlikte devam etme isteği var ve devam ediyor, yıllık 6 milyon euroluk bir sözleşme de (içinde yaz aylarında etkinleştirilebilen, ancak tüm dönem için geçerli olmayan 85 milyon euroluk bir madde var) 30 Haziran 2028'de sona erecek. Ancak transfer piyasası öngörülemez ve Thuram, Viale della Liberazione'ya bedelsiz transfer olduğu için önemli bir kazanç getirecek bir varlık haline gelebilir.

  • JUVE'DEKİ THURAM HAKKINDA GERÇEK

    Ve burada Marcus Thuram-Juventus konusuna geliyoruz.

    Matteo Moretto'nun Fabrizio Romano'nunİtalyanca YouTube kanalında yayınlanan bir videoda aktardığına göre, mevcut durumda, alınan bilgileri ve gerçekleri dikkatlice inceledikten sonra, bu ihtimalin geçerli olmadığı anlaşılıyor.

    Şu ana kadar taraflar arasında herhangi bir temas olmamıştır. Juventus'un başka fikirleri var gibi görünüyor ve Thuram, önümüzdeki aylarda karmaşık ve zorlu bir yol olacağından, gelecek için bir hedef olarak görünmüyor.

Serie A
Inter crest
Inter
INT
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Juventus crest
Juventus
JUV
0