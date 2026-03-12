Juventus, Marcus Thuram fikri mi? Sızan bilgiler, Inter'in fikri ve tüm gerçekler

Harika bir düşünce, son dakikalarda yayılmaya başlayan bir dedikodu ve bu senaryonun gerçekleşme olasılığını anlamak için gerekli olan net bilgi.

Birkaç saattir konuşulan bir fikir, bir söylenti var: Thuram kardeşlerin Torino'da yeniden bir araya gelmesi. Nitekim, bazı söylentiler, Juventus'un transfer ekibinin Inter'in 9 numarası ve Luciano Spalletti'nin yönettiği ve antrenörlüğünü yaptığı Juventus kadrosunun şu anki üyesi Khepren'in kardeşi Marcus Thuram'ı değerlendirdiğini bildiriyor.

Peki, mevcut durumda bu ihtimal ne kadar gerçekçi? Konuyu biraz daha derinlemesine inceleyelim.