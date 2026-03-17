Juventus, Marchisio'nun tavsiyesi: “Tonali ideal transfer. Üç transfer ve Spalletti ile tekrar kazanmaya başlayabiliriz”

“Locatelli’nin gelişimi mi? Bana göre bu sadece onun değil, tüm takımın başarısıydı. Performansında hiçbir zaman düşüş yaşamadı, ancak farklı bir oyun sistemine uyum sağlamak zorunda kaldı. Zaten daha önce de en çok top kazanan orta saha oyuncularından biriydi, pas yollarını kapatıyor ve sallantılı bir savunmayı çok iyi koruyordu. Şimdi takım düzene girdi ve orta saha oyuncuları pas oyununa daha fazla güveniyor ve rakibe zarar vermek için oynuyorlar. Bu, Locatelli'nin takım arkadaşlarına attığı derin paslarla da tehlikeli olmaya başlamasını sağladı.”

“Ancak yazın Juve'nin omurgasını yenilemesi gerekiyor, eksik olan bu. Bremer'in yanına bir stoper gerekiyor, Tonali gibi bir oyuncu orta saha için ideal transfer olurdu ve ayrıca büyük bir forvet gerekiyor. Şimdi Vlahovic'in sözleşmesinin uzatılmasından söz ediliyor ve ben diyorum ki, neden olmasın? Spalletti'nin onu olgunlaştırıp gerçek bir Juve forveti haline getirebileceği bir sezon boyunca onu izlemek ilginç olurdu.”

“Tonali ideal transfer olurdu çünkü Milan’da zaten güçlü bir oyuncuydu, Premier League’de yeteneklerini geliştirdi ve İtalyan. Juventus’ta İtalyanlara ihtiyaç var. Bu bakımdan Serie A Ligi bazı sınırlar koymalı: yabancılara ihtiyaç yok demiyorum ama bunlar kaliteli olmalı.”