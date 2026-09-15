İngiltere'de CaughtOffside'ın haberine göre, Madueke artık Mikel Arteta'nın rotasyonunda her açıdan bir yedek olarak görülüyor. İngiliz oyuncu bu sezon şu ana kadar Arsenal'in oynadığı 6 maçın yalnızca 4'ünde forma giydi ve toplamda sadece 100 dakika süre aldı; bunlardan biri de Chelsea derbisinde yalnızca 1 dakikaydı.

Carabao Cup'ta Ipswich'e karşı oynanan maçta Arteta, yaptığı geniş rotasyon kapsamında onu ilk 11'de sahaya sürmeyi tercih etti ve İngiliz oyuncu 2-0'lık golü atarak buna yanıt verdi.

Oyuncunun değerini fazla düşürmemek için, 30 Haziran 2030'da sona erecek uzun süreli sözleşmesi de göz önünde bulundurularak, Arsenal ocak ayında tamamlanacak bir kiralama seçeneğini değerlendiriyor; hedef ise ona Avrupa'da da üst düzeyde düzenli oynama fırsatı verebilecek bir kulüp.