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Emanuele Tramacere

Çeviri:

Juventus, Madueke’yi takibe aldı. Arsenal ocakta kiralamayı düşünüyor, bir rakip daha var

Juventus
N. Madueke
Arsenal
Atletico Madrid

Gunners, İngiliz kanat oyuncusunun süre kaybetmemesi için kiralık gönderme seçeneğini düşünüyor.

Juventus, önümüzdeki kış transfer dönemi olan Ocak ayında, yazın Luciano Spalletti için kurulan kadroda çözümsüz kalan çeşitli sorunları gidermeye çalışmak zorunda kalacak, ancak bunu ekonomik ve mali açıdan eldeki şartları en iyi şekilde değerlendirerek yapmak zorunda olacak.


Büyük satışlar olmadan, piyasanın her bölgede sunacağı fırsatları değerlendirmek gerekecek ve Toskana ekolünden teknik adamın karşı karşıya kaldığı hücum sorununu çözmeye çalışmak için Juventus, Arsenal'in üst düzey, potansiyel bir gözden çıkarılabilecek oyuncusu olan Noni Madueke'yi yakından takip ediyor.


  • Kiralık olarak ayrılabilir

    İngiltere'de CaughtOffside'ın haberine göre, Madueke artık Mikel Arteta'nın rotasyonunda her açıdan bir yedek olarak görülüyor. İngiliz oyuncu bu sezon şu ana kadar Arsenal'in oynadığı 6 maçın yalnızca 4'ünde forma giydi ve toplamda sadece 100 dakika süre aldı; bunlardan biri de Chelsea derbisinde yalnızca 1 dakikaydı.

    Carabao Cup'ta Ipswich'e karşı oynanan maçta Arteta, yaptığı geniş rotasyon kapsamında onu ilk 11'de sahaya sürmeyi tercih etti ve İngiliz oyuncu 2-0'lık golü atarak buna yanıt verdi.

    Oyuncunun değerini fazla düşürmemek için, 30 Haziran 2030'da sona erecek uzun süreli sözleşmesi de göz önünde bulundurularak, Arsenal ocak ayında tamamlanacak bir kiralama seçeneğini değerlendiriyor; hedef ise ona Avrupa'da da üst düzeyde düzenli oynama fırsatı verebilecek bir kulüp.

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  • Juventus yalnız değil

    Madueke aslında bir kanat oyuncusu; Juventus bu bölgede Conceiçao ve Zhegrova ile son derece zengin bir kadroya sahip. Ancak Nico Gonzalez'i sahte 9'a dönüştürme fikri ve Kosovalı oyuncunun da ayrılma ihtimali düşünüldüğünde, bu kadar önemli bir oyuncuyu uygun rakamlarla kadroya katma fikri küçümsenmemeli.

    Juventus onun durumunu yakından takip ediyor, ancak eski Chelsea oyuncusuyla ilgilenen tek kulüp kesinlikle o değil. Atletico Madrid de olası bir kiralama için ciddi şekilde devrede; özellikle de Londra'dan, satın alma opsiyonunun da Premier Lig seviyesinde olmayan rakamlarla anlaşmaya eklenmesine gerçekten açık olunduğu yönünde bir sinyal gelirse.

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