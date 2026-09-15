Juventus, önümüzdeki kış transfer dönemi olan Ocak ayında, yazın Luciano Spalletti için kurulan kadroda çözümsüz kalan çeşitli sorunları gidermeye çalışmak zorunda kalacak, ancak bunu ekonomik ve mali açıdan eldeki şartları en iyi şekilde değerlendirerek yapmak zorunda olacak.
Büyük satışlar olmadan, piyasanın her bölgede sunacağı fırsatları değerlendirmek gerekecek ve Toskana ekolünden teknik adamın karşı karşıya kaldığı hücum sorununu çözmeye çalışmak için Juventus, Arsenal'in üst düzey, potansiyel bir gözden çıkarılabilecek oyuncusu olan Noni Madueke'yi yakından takip ediyor.