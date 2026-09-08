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Kenan Yildiz Juventus DESKTOPGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus maaşları 2026-27: Zirvede Yildiz var, maaş bütçesi yükseliyor, Alajbegovic Gatti’den daha az kazanıyor, sıralama

Juventus
Serie A

Juventus kadrosundaki tüm maaşlar, en yüksekten en düşüğe

Juventus maaş bütçesini artırmayı sürdürüyor.Calcio e Finanza'nın tahminlerine göre 2026/27 sezonunda Torino ekibi 84,95 milyon euro net, yaklaşık 145,52 milyon euro brüt harcayacak ve bu rakam önceki sezona kıyasla yüzde 18'in üzerinde artış anlamına geliyor.


Bu veri, Juventus'u Serie A'da maaşlar konusunda Inter'in hemen arkasında ikinci sıraya taşıyor; Inter'in brüt maaş bütçesi 145,82 milyon euro seviyesinde: yani sadece 300 bin euro daha fazla.


Kulüp içindeki maaş sıralamasının zirvesinde artık Kenan Yıldız var; genç oyuncu sezon başına yaklaşık 6 milyon euro net kazanıyor. Türk futbolcunun maaşı, önceki sezondaki 1,5 milyon eurodan kayda değer şekilde yükseldi. Bunda, 2025/26'da 12 milyon euro netle kadronun en çok kazanan oyuncusu olan Dusan Vlahovic'in ayrılığı da etkili oldu. Yıldız'ın ardından 5,5 milyon euroyla Kolo Muani, 5'er milyon euroyla Bremer ve Douglas Luiz, 4,5 milyon euroyla ise Koopmeiners geliyor.


Genel tabloya bakıldığında, en yüksek maaşı alan beş oyuncu Juventus'un toplam net maaş bütçesinin yaklaşık yüzde 31'ini oluşturuyor. Sezon başına en az 4 milyon euro net kazanan futbolcu sayısı ise sekiz. Bu da maaş maliyeti giderek yükselen bir kadroya işaret ediyor.

  • JUVENTUS MAAŞLARI 2026-27: SIRALAMA

    Aşağıda, Calcio e Finanza'nın aktardığına göre Juventus futbolcularının 2026/27 sezonu için bonuslar hariç tahmini net maaşları yer alıyor:


    Kenan Yildiz: 6 milyon euro;

    Randal Kolo Muani: 5,5 milyon;

    Bremer: 5 milyon;

    Douglas Luiz: 5 milyon;

    Teun Koopmeiners: 4,5 milyon;

    Nick Woltemade: 4,4 milyon;

    Weston McKennie: 4 milyon;

    Manuel Locatelli: 4 milyon;

    Francisco Conceição: 3,8 milyon;

    Nicolás González: 3,6 milyon;

    Federico Gatti: 3,1 milyon;

    Kerim Alajbegović: 3 milyon;

    Pape Sarr: 3 milyon;

    Zeki Çelik: 2,8 milyon;

    Jhon Lucumí: 2,5 milyon;

    Jérémie Boga: 2,5 milyon;

    Edon Zhegrova: 2,5 milyon;

    Guglielmo Vicario: 2,5 milyon;

    Andrea Cambiaso: 2,4 milyon;

    Pierre Kalulu: 2,4 milyon;

    Lloyd Kelly: 2,4 milyon;

    Khéphren Thuram: 2 milyon;

    Daniele Rugani: 1,8 milyon;

    Arkadiusz Milik: 1,75 milyon;

    Kamil Grabara: 1,7 milyon;

    Jeff Ekhator: 1,3 milyon;

    Juan Cabal: 1,2 milyon;

    Carlo Pinsoglio: 300 bin euro.



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