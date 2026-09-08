Juventus maaş bütçesini artırmayı sürdürüyor.Calcio e Finanza'nın tahminlerine göre 2026/27 sezonunda Torino ekibi 84,95 milyon euro net, yaklaşık 145,52 milyon euro brüt harcayacak ve bu rakam önceki sezona kıyasla yüzde 18'in üzerinde artış anlamına geliyor.





Bu veri, Juventus'u Serie A'da maaşlar konusunda Inter'in hemen arkasında ikinci sıraya taşıyor; Inter'in brüt maaş bütçesi 145,82 milyon euro seviyesinde: yani sadece 300 bin euro daha fazla.





Kulüp içindeki maaş sıralamasının zirvesinde artık Kenan Yıldız var; genç oyuncu sezon başına yaklaşık 6 milyon euro net kazanıyor. Türk futbolcunun maaşı, önceki sezondaki 1,5 milyon eurodan kayda değer şekilde yükseldi. Bunda, 2025/26'da 12 milyon euro netle kadronun en çok kazanan oyuncusu olan Dusan Vlahovic'in ayrılığı da etkili oldu. Yıldız'ın ardından 5,5 milyon euroyla Kolo Muani, 5'er milyon euroyla Bremer ve Douglas Luiz, 4,5 milyon euroyla ise Koopmeiners geliyor.





Genel tabloya bakıldığında, en yüksek maaşı alan beş oyuncu Juventus'un toplam net maaş bütçesinin yaklaşık yüzde 31'ini oluşturuyor. Sezon başına en az 4 milyon euro net kazanan futbolcu sayısı ise sekiz. Bu da maaş maliyeti giderek yükselen bir kadroya işaret ediyor.