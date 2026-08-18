Juventus, Lucumì: "Cuadrado’yu örnek alıyorum, İtalya’nın en büyük takımına geliyorum"

Jhon Lucumì, Juventus'un zamansal sıraya göre sondan bir önceki transferi (son isim ise bugün resmen açıklanan Guglielmo Vicario), kulübün resmi kanallarına konuştu: "Buraya geldiğim için çok mutluyum. İtalya'nın en büyük takımına geldim ve gerçekten çok heyecanlıyım. Bir an önce takım arkadaşlarıma uyum sağlayıp bu sezon yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum".





Kolombiyalı oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Juventus tarihinden örnek aldığım bir savunmacı var mı? Sanırım ilki Cuadrado. Burada çok iyi bir iş çıkardığına inanıyorum ve bu takımda oynadığı için Kolombiya'da bir referans noktası. Ayrıca Juventus'un büyük savunmacıları oldu: Chiellini, Bonucci, Barzagli. Onların hem benim için hem de benim pozisyonumda oynayan tüm oyuncular için referans olduğunu düşünüyorum".