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lucumi juveGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus, Lucumì: "Cuadrado’yu örnek alıyorum, İtalya’nın en büyük takımına geliyorum"

Juventus
Transfers
J. Lucumi

Juventus'un transfer ettiği Kolombiyalı savunmacının ilk sözleri

Jhon Lucumì, Juventus'un zamansal sıraya göre sondan bir önceki transferi (son isim ise bugün resmen açıklanan Guglielmo Vicario), kulübün resmi kanallarına konuştu: "Buraya geldiğim için çok mutluyum. İtalya'nın en büyük takımına geldim ve gerçekten çok heyecanlıyım. Bir an önce takım arkadaşlarıma uyum sağlayıp bu sezon yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum".


Kolombiyalı oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Juventus tarihinden örnek aldığım bir savunmacı var mı? Sanırım ilki Cuadrado. Burada çok iyi bir iş çıkardığına inanıyorum ve bu takımda oynadığı için Kolombiya'da bir referans noktası. Ayrıca Juventus'un büyük savunmacıları oldu: Chiellini, Bonucci, Barzagli. Onların hem benim için hem de benim pozisyonumda oynayan tüm oyuncular için referans olduğunu düşünüyorum".

  • Spalletti hakkında: "Sadece selamlaştık. Konuşmak ve onun benden takım için yapmamı istediği her şeyi kendisinden anlamak için zamanımız var".


    Son olarak: "Şu anda kendimi iyi bir olgunluk döneminde hissediyorum. Doğru adımı attığımı hissediyorum ve çok üst düzey olan bu takım arkadaşlarımla birlikte önemli bir katkı sağlayabileceğimi, Juventus’a çok şey verebileceğimi biliyorum. Juventus taraftarlarına burada olduğum için mutlu olduğumu söylemek istiyorum, Allianz Stadium’da onları görmek için sabırsızlanıyorum ve sahada olduğumuz anlarda bana gösterilen bu sevginin karşılığını verebilmeyi umuyorum".




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