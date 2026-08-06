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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus-Lucumí: Bologna ile yeni temaslar, fark azaldı; takasta kullanılabilecek oyuncular üzerinde de çalışılıyor

Juventus
Transfers
Bologna
J. Lucumi

Madde süresi doldu ve rakam düştü: Juventus, anlaşmaya takasta kullanılacak oyuncular eklemeye çalışıyor

Juventus, Jhon Lucumí’ye giden yoldan vazgeçmiyor. 28 milyon euroluk serbest kalma maddesinin süresinin dolmasının ardından, Juventus ile Bologna arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde yoğunlaşması bekleniyor; hedef, iki kulübü de memnun edebilecek bir orta nokta bulmak.


Bologna, ekonomik taleplerini aşağı yönlü revize etti ve artık, Alfredo Pedullà'nın aktardığına göre, Kolombiyalı savunmacıya 20 milyon euro artı bonus biçiyor. Bu rakam, maddede belirlenen bedelin altında olsa da Juventus’un şu anda masaya koyduğu teklifin üzerinde kalmayı sürdürüyor. Taraflar farkı azaltmak için çalışmayı sürdürüyor ve hissiyat, görüşmelerin yakında ciddi şekilde hız kazanabileceği yönünde.


  • Lucumí'nin önceliği Juventus

    Bu arada Lucumí beklemeye devam ediyor. Kolombiyalı stoper için yurt dışından teklifler eksik olmuyor, ancak önceliği hâlâ Juventus. Savunmacının, kariyerinin devamı için Juventus projesinin ideal adımı temsil ettiğine inanarak Torino'ya transfer olma isteğini dile getirdiği belirtiliyor. Müzakereler sırasında önem kazanabilecek bir tutum.


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  • TAKASTA KULLANILABİLECEK İSİMLER: MIRETTI VE CABAL

    Bologna'nın taleplerine yaklaşmaya çalışmak için Juventus alternatif bir formül üzerinde çalışıyor. Tuttosport'un aktardığına göre Torino ekibi, maliyeti düşürmek ve operasyonu daha sürdürülebilir hale getirmek adına bir veya birden fazla takas oyuncusunu anlaşmaya dahil etmeyi değerlendiriyor.


    Gündeme alınan isimler arasında Juan Cabal ve Fabio Miretti de var; iki oyuncunun da bu transfer döneminde Torino'dan ayrılması bekleniyor. Juventus, iki futbolcu için 10 ila 15 milyon euro arasında bir değer biçiyor ve Bologna için ilgi çekici profiller olabileceklerini düşünüyor.


    Ancak Bologna şu aşamada farklı bir çizgiye yakın görünüyor. Emilia ekibinin yönetimi, Lucumí anlaşmasını takas oyuncusu eklemeden yalnızca bonservisli transfer temelinde tamamlamayı tercih ediyor. Bu tutum görüşmeleri zorlaştırsa da iki kulüp arasındaki temasları kesmiyor.


    Dolayısıyla görüşmeler sürüyor. Juventus, Lucumí'yi savunma hattını güçlendirmek için öncelikli hedeflerinden biri olarak görmeyi sürdürüyor. Bologna ise kendi ekonomik beklentilerine uyulması şartıyla masaya oturmaya hazır. Tarafların anlaşmaya varmak için doğru formülü bulup bulamayacağını anlamada bir sonraki görüşmeler belirleyici olacak.




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