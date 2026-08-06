Juventus-Lucumí: Bologna ile yeni temaslar, fark azaldı; takasta kullanılabilecek oyuncular üzerinde de çalışılıyor

Bologna'nın taleplerine yaklaşmaya çalışmak için Juventus alternatif bir formül üzerinde çalışıyor. Tuttosport'un aktardığına göre Torino ekibi, maliyeti düşürmek ve operasyonu daha sürdürülebilir hale getirmek adına bir veya birden fazla takas oyuncusunu anlaşmaya dahil etmeyi değerlendiriyor.





Gündeme alınan isimler arasında Juan Cabal ve Fabio Miretti de var; iki oyuncunun da bu transfer döneminde Torino'dan ayrılması bekleniyor. Juventus, iki futbolcu için 10 ila 15 milyon euro arasında bir değer biçiyor ve Bologna için ilgi çekici profiller olabileceklerini düşünüyor.





Ancak Bologna şu aşamada farklı bir çizgiye yakın görünüyor. Emilia ekibinin yönetimi, Lucumí anlaşmasını takas oyuncusu eklemeden yalnızca bonservisli transfer temelinde tamamlamayı tercih ediyor. Bu tutum görüşmeleri zorlaştırsa da iki kulüp arasındaki temasları kesmiyor.





Dolayısıyla görüşmeler sürüyor. Juventus, Lucumí'yi savunma hattını güçlendirmek için öncelikli hedeflerinden biri olarak görmeyi sürdürüyor. Bologna ise kendi ekonomik beklentilerine uyulması şartıyla masaya oturmaya hazır. Tarafların anlaşmaya varmak için doğru formülü bulup bulamayacağını anlamada bir sonraki görüşmeler belirleyici olacak.











