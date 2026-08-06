Juventus-Lucumí: Bologna ile yeni temaslar, fark azaldı; takasta kullanılabilecek oyuncular üzerinde de çalışılıyor

Juventus, Jhon Lucumí’ye giden yoldan vazgeçmiyor. 28 milyon euroluk serbest kalma maddesinin süresinin dolmasının ardından, Juventus ile Bologna arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde yoğunlaşması bekleniyor; hedef, iki kulübü de memnun edebilecek bir orta nokta bulmak.
Bologna, ekonomik taleplerini aşağı yönlü revize etti ve artık, Alfredo Pedullà'nın aktardığına göre, Kolombiyalı savunmacıya 20 milyon euro artı bonus biçiyor. Bu rakam, maddede belirlenen bedelin altında olsa da Juventus’un şu anda masaya koyduğu teklifin üzerinde kalmayı sürdürüyor. Taraflar farkı azaltmak için çalışmayı sürdürüyor ve hissiyat, görüşmelerin yakında ciddi şekilde hız kazanabileceği yönünde.