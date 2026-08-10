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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus-Lucumì anlaşmasında tam mutabakat: rakamlar belli, Bologna’ya sadece nakit ödeme yapılacak

Juventus
Transfers
Bologna
J. Lucumi

Kolombiyalı savunmacının transfer operasyonunun sonuçlanması için yalnızca birkaç detay kaldı.

Juventus, Bologna'nın Kolombiyalı savunmacısı Jhon Lucumì için gaza bastı: oyuncu, Juventus ile sezon başına yaklaşık 2,5 milyon eurodan 5 yıllık anlaşmaya zaten vardı.


Bologna ile görüşmeler sürüyor, ancak kırmızı-lacivertli kulüp öncelikle nakit istiyor. Juventus, Miretti ve özellikle Cabal'ı anlaşmaya dahil etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı; Koopmeiners ihtimali ise, Hollandalı oyuncunun maaşı dikkate alındığında daha çok bir temenni gibi duruyor. Lucumì için Juventus yönetiminin 20 milyon euro garanti ücret artı kolay ulaşılabilir bonuslar önermeye hazır olduğu, böylece Bologna'nın taleplerine yaklaştığı belirtiliyor.


  • Anlaşmanın, önümüzdeki saatlerde herhangi bir takas olmadan sonuçlanması bekleniyor. Spalletti, Lucumì’yi savunma için ideal takviye olarak görüyor: solak, müdahalelerde hızlı, markajda agresif ve oyunu kurup atağa destek verebilen bir oyuncu. Teknik adamı ikna eden unsurlardan biri de Kolombiyalı futbolcunun sahada gösterdiği karakter oldu.


    Juventus ile Lucumì birbirini istiyor: şimdi Bologna ile son pürüzlerin giderilmesi gerekiyor, ancak artık mesele yalnızca detaylardan ibaret.





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