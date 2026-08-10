Juventus, Bologna'nın Kolombiyalı savunmacısı Jhon Lucumì için gaza bastı: oyuncu, Juventus ile sezon başına yaklaşık 2,5 milyon eurodan 5 yıllık anlaşmaya zaten vardı.
Bologna ile görüşmeler sürüyor, ancak kırmızı-lacivertli kulüp öncelikle nakit istiyor. Juventus, Miretti ve özellikle Cabal'ı anlaşmaya dahil etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı; Koopmeiners ihtimali ise, Hollandalı oyuncunun maaşı dikkate alındığında daha çok bir temenni gibi duruyor. Lucumì için Juventus yönetiminin 20 milyon euro garanti ücret artı kolay ulaşılabilir bonuslar önermeye hazır olduğu, böylece Bologna'nın taleplerine yaklaştığı belirtiliyor.