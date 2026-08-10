Anlaşmanın, önümüzdeki saatlerde herhangi bir takas olmadan sonuçlanması bekleniyor. Spalletti, Lucumì’yi savunma için ideal takviye olarak görüyor: solak, müdahalelerde hızlı, markajda agresif ve oyunu kurup atağa destek verebilen bir oyuncu. Teknik adamı ikna eden unsurlardan biri de Kolombiyalı futbolcunun sahada gösterdiği karakter oldu.





Juventus ile Lucumì birbirini istiyor: şimdi Bologna ile son pürüzlerin giderilmesi gerekiyor, ancak artık mesele yalnızca detaylardan ibaret.















