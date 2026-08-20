Juventus'un, transfer döneminin son tarihi gelmeden önce David için bir alıcı bulup hücum hattındaki yeniden yapılanmasını tamamlaması için artık zamanı daralıyor. Spalletti, yoğun fikstürde kadro derinliğini ve forma rekabetini garanti altına almak için kendini kanıtlamış bir başka santrforu kadroya katmakta kararlı. Retegui için bir hamle, Al-Qadsiah onun devasa maaşının önemli bir kısmını karşılamayı kabul etmedikçe düşük bir ihtimal olarak görülüyor.