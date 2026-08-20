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Al Ahli v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

Juventus, Luciano Spalletti son hücum takviyesini ararken İtalya forveti Mateo Retegui'yi takip ediyor

Transfers
M. Retegui
L. Spalletti
Juventus
Serie A
Al Qadsiah
Premier Lig

Juventus, yaz transfer dönemi kapanmadan önce hücum hattına son bir takviye yapmayı hedefleyen Luciano Spalletti'nin planları doğrultusunda, İtalya forveti Mateo Retegui için iddialı bir hamleyi değerlendiriyor. 27 yaşındaki Al-Qadsiah forveti, Juventus'un hücum hattını güçlendirmek için ideal bir aday olarak görülüyor ancak yüksek yıllık maaşı, kulüp içindeki görüşmelerde büyük bir engel oluşturuyor.

  • İtalyan basını hedefi belirledi

    İtalyan basınından Tuttosport'a göre, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Spalletti bir santrfor daha eklemek isterken Retegui, Juventus'un geç ortaya çıkan hedeflerinden biri oldu. Juventus bu yaz Randal Kolo Muani ve Jeff Ekhator'u kadrosuna kattı, ancak Dusan Vlahovic'i bonservissiz kaybetti ve Lois Openda'yı kiralık gönderdi. Juventus, başka takviyelere onay vermeden önce Jonathan David'i elden çıkarmak zorunda; Joshua Zirkzee ve Alexander Sorloth da kısa listede yer alıyor.

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    Tanıdık bağlar bu takibin itici gücü oluyor

    İtalya milli oyuncusu, Juventus'un önceki transfer dönemlerinde de takip etmesinin ardından Torino'da yeniden gündeme geldi. Spalletti, forveti İtalya Milli Takımı'nın başında görev yaptığı dönemden iyi tanıyor ve onun çalışma temposuna ile ceza sahası içindeki keskin içgüdülerine değer veriyor. Olası transfer, Retegui'yi 2023'te Genoa'daki görevi sırasında Arjantin'den Serie A'ya ilk getiren sportif direktör Marco Ottolini'nin de desteğini alıyor.

  • Astronomik maaşlar anlaşmayı çıkmaza soktu

    Tuttosport, 27 yaşındaki oyuncunun İtalyan futboluna dönmeye istekli olduğunun sinyalini vermesi halinde Juventus'un ilk etapta kiralık bir anlaşmayı tercih edeceğini öne sürüyor. Retegui'yi ikna etmenin sorun olmadığı düşünülürken, Al-Qadsiah'taki yıllık astronomik 20 milyon € maaşı büyük bir engel teşkil ediyor.

    Atalanta'dan 65 milyon €'luk transferin ardından 2028'e kadar sözleşmesi bulunan forvet, Suudi Pro Ligi'nin açılış haftasında Al-Qadsiah'ın deplasmanda Al-Shabab'ı 3-1 yendiği maçta 73 dakika oynadı.

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  • Al-Ahli v Al-Qadsiah - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Yaklaşan son tarih harekete geçmeye zorluyor

    Juventus'un, transfer döneminin son tarihi gelmeden önce David için bir alıcı bulup hücum hattındaki yeniden yapılanmasını tamamlaması için artık zamanı daralıyor. Spalletti, yoğun fikstürde kadro derinliğini ve forma rekabetini garanti altına almak için kendini kanıtlamış bir başka santrforu kadroya katmakta kararlı. Retegui için bir hamle, Al-Qadsiah onun devasa maaşının önemli bir kısmını karşılamayı kabul etmedikçe düşük bir ihtimal olarak görülüyor.

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