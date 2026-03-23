Juventus, Locatelli yıkılmıştı: Takım arkadaşlarının ve Spalletti'nin mesajları

Juventus kaptanının zor anı: Sassuolo maçında kaçırdığı penaltıyla olumsuz bir şekilde gündeme geldi

Juventus ile Sassuolo arasındaki 1-1'lik maçın ardından Manuel Locatelli için acı saatler yaşanıyor: Bianconeri kaptanı maçın son dakikalarında kritik penaltıyı kaçırarak, Şampiyonlar Ligi açısından hayati önem taşıyan iki puanı sahada bıraktı.


Orta saha oyuncusu hatanın sorumluluğunu hemen üstlendi: Seçim anında kararlı olan oyuncu, daha sonra bu kritik fırsatı kaçırdığı için derinden sarsıldı. Tuttosport'ta yer alan habere göre, "Sonuçtan dolayı yıkılmıştı", çünkü devasa bir fırsatı kaçırdığının farkındaydı. Juve'nin 5 numaralı oyuncusu, sosyal medyadan uzak, saldırıların da eksik olmadığı bir ortamda, ailesiyle birlikte sessiz bir pazar günü geçirdi.


  • DESTEK VE MİLLİ TAKIM

    Ancak takım arkadaşlarının desteği de eksik olmadı: Perin’den Pinsoglio’ya, Gatti, Vlahovic ve Yildiz’e kadar tüm takım kaptanının etrafında kenetlendi. Luciano Spalletti de kaptanına yakınlık gösterdi; kamuoyu önünde yaptığı savunmanın ardından özel olarak da desteğini yineledi: Takımda tam bir birliktelik var.


    Milli takımlar arası ara, yeni bir sayfa açmak için bir fırsat olabilir. Locatelli'nin, Gennaro Gattuso'nun İtalya'sında, Kuzey İrlanda ile oynanacak Dünya Kupası play-off yarı finalinde ve ardından, umarız, Galler veya Bosna ile oynanacak finalde de başrol oynaması bekleniyor: tepki göstermek ve İtalya milli takımında da kazandığı merkezi rolünü teyit etmek için önemli bir şans.


