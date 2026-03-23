Juventus, Locatelli yıkılmıştı: Takım arkadaşlarının ve Spalletti'nin mesajları

Juventus ile Sassuolo arasındaki 1-1'lik maçın ardından Manuel Locatelli için acı saatler yaşanıyor: Bianconeri kaptanı maçın son dakikalarında kritik penaltıyı kaçırarak, Şampiyonlar Ligi açısından hayati önem taşıyan iki puanı sahada bıraktı.
Orta saha oyuncusu hatanın sorumluluğunu hemen üstlendi: Seçim anında kararlı olan oyuncu, daha sonra bu kritik fırsatı kaçırdığı için derinden sarsıldı. Tuttosport'ta yer alan habere göre, "Sonuçtan dolayı yıkılmıştı", çünkü devasa bir fırsatı kaçırdığının farkındaydı. Juve'nin 5 numaralı oyuncusu, sosyal medyadan uzak, saldırıların da eksik olmadığı bir ortamda, ailesiyle birlikte sessiz bir pazar günü geçirdi.