Juventus: Licina Torino’ya dönüyor, bugün Spalletti onu gelecek için izliyor

Torino’da Juventus cephesinde Adin Licina’dan söz açıldığında, şimdiden küçük bir pişmanlıktan bahsedenler var. 2007 doğumlu, yetenekli 10 numara/hücum kanadı, yazın neredeyse tamamında Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus A takımına dahil edilmişti, ancak ardından onun için Cremonese’ye kiralık gitmesini sağlayan bir gelişim yolu tercih edildi.

Bugün Alman oyuncu Continassa’da yeniden sahaya çıkacak. İki kulübün bu uzun arada formda kalmak için organize ettiği hazırlık maçında bu kez rakip olarak oynayacak ve tam da o, geleceğe dönük olarak, hatta neden olmasın ocak ayı için bile maçın özel olarak takip edilecek isimlerinden biri olacak.