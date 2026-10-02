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Licina CremoneseGetty Images
Emanuele Tramacere
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Juventus: Licina Torino’ya dönüyor, bugün Spalletti onu gelecek için izliyor

Juventus
Cremonese
A. Licina

Oyun kurucu, Juventus'un kaybetmek istemediği ham bir cevher.

Torino’da Juventus cephesinde Adin Licina’dan söz açıldığında, şimdiden küçük bir pişmanlıktan bahsedenler var. 2007 doğumlu, yetenekli 10 numara/hücum kanadı, yazın neredeyse tamamında Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus A takımına dahil edilmişti, ancak ardından onun için Cremonese’ye kiralık gitmesini sağlayan bir gelişim yolu tercih edildi.

Bugün Alman oyuncu Continassa’da yeniden sahaya çıkacak. İki kulübün bu uzun arada formda kalmak için organize ettiği hazırlık maçında bu kez rakip olarak oynayacak ve tam da o, geleceğe dönük olarak, hatta neden olmasın ocak ayı için bile maçın özel olarak takip edilecek isimlerinden biri olacak.

  • Hazırlık maçı

    Saat 12.00’de Continassa’da Juventus ile Cremonese arasında hazırlık maçı oynanacak. Amaç, örneğin Andrea Cambiaso gibi sakatlıktan dönen oyunculara önemli süreler vermek, aynı zamanda da kendi milli takımlarına çağrılmayan futbolcuların fiziksel seviyesini yüksek tutmak olacak.

    Tuttosport’a göre Cremonese saflarında, eski Juventuslu Licina da yer alacak ve geleceğe dönük olarak dikkatle izlenecek, ayrıca şu ana kadar kaydettiği gelişim değerlendirilecek.

  • Serie B'de yıkıcı etki

    Karadağ kökenleri açıkça görülen Alman oyuncu Adin Licina, sol ayağını kullanan ve sağdan merkeze kat etmeyi seven bir oyun kurucu. 2007 doğumlu olan Licina da, tıpkı Yildiz gibi, 2006 kış transfer döneminde Juventus tarafından Bayern Münih’ten “kapıldı”.

    A takım seviyesinde Juventus formasını sadece teğet geçen oyuncu, Next Gen ile Serie C’de yaşadığı deneyimin ardından yaz aylarında Massara ve Carnevali’yi, Serie B’nin iddialı kulüplerinden Cremonese’de bir adım daha atması gerektiğine ikna etti. Onu kaybetmemek için yapılan kuru kiralık transferin ardından Serie B’deki etkisi şimdiden yıkıcı oldu: lig ve İtalya Kupası’nda 4 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı; ayrıca taraftarlar ile gözlemcilerin dikkatini çeken çok sayıda etkileyici teknik aksiyona da imza attı.

  • Yakından izlenen isim

    Juventus ona ciddi şekilde ilgi gösteriyor ve bugünkü hazırlık maçı da kaydettiği gelişimi yakından görmek için kullanılacak. Nitekim Licina ile şimdiden çok sayıda kulüp ilgileniyor ve Juventus'un bilançosunda ekonomik tablo hâlâ netleşmemişken, gelecek yaz player trading gelirlerini artırmak için bazı kararların alınması gerekecek.

    Kaçınılmaz olarak birileri ayrılacak, sadece bunun kim olacağını anlamak gerekecek. Licina bugün Cremona'da kuru kiralık olarak forma giyiyor, ancak bonservisinde Ocak 2006'da transferi sırasında Bayern lehine bırakılan çeşitli maddeler bulunuyor: Bayern kulübü, gelecekteki bir satış durumunda öncelik maddesi ya da yeniden satıştan yüzde 30 pay alma hakkını güvence altına aldı; bu da olası sermaye kârını önemli ölçüde düşürecektir.

    Dolayısıyla Licina için proje net: gözden çıkarılacak isim o olmayacak ve bir patlama yapması halinde, Torino'ya dönüşünün gelecek ocak ayına kadar öne çekilmesi ihtimali de kesinlikle göz ardı edilmiyor.

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