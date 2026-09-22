Davide'nin orta sahadaki hızlı yükselişi, babası Claudio tarafından özenle yönlendirildi; onun temkinli rehberliği, Davide'yi ağır karşılaştırmalardan koruyor. 18 Yaş Altı takımının değişmez isimlerinden biri olmadan önce 17 Yaş Altı seviyesinde 23 maça çıktı ve üç gol attı; bunların arasında Derby della Mole'deki dikkat çekici bir gol de vardı. Üst düzeyde kritik bir deneyim ise geçen sezonun sonlarında geldi; Luciano Spalletti, genç oyuncuyu Continassa'daki A takım antrenmanlarına dahil etti.