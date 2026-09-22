Ulmer/Lingria
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Juventus, kulüp efsanesinin oğlu Davide Marchisio'nun ilk profesyonel sözleşmesini imzalamasıyla geleceğini güvence altına aldı
Genç oyuncu profesyonel sözleşmeye imza attı
Juventus akademisi, yetenekli genç oyuncu Davide Marchisio'yu resmen ilk profesyonel sözleşmesine bağladı; bu sözleşme 2028'e kadar geçerli. 31 Ağustos 2009 doğumlu orta saha oyuncusu, Bianconeri'nin altyapı kademelerinde güçlü çalışma disiplini sayesinde istikrarlı bir yükseliş gösterdi. Profesyonel statüye ulaşması, sadece babasının parlak soyadına dayanmak yerine Torino'da verdiği kişisel emeğin somut bir kanıtı niteliğinde.
- Getty Images Sport
Orta saha oyuncusu tam bağlılık sözü verdi
Juventus'la hayat boyu süren derin bağı, sözleşmeye imza atmayı bu genç oyuncu için son derece duygusal bir dönüm noktası haline getirdi. Davide, sahada kalitesini kanıtlama ve yönetimin sarsılmaz güvenini bitmek bilmeyen çabasıyla karşılıksız bırakmama konusunda kararlılığını koruyor.
Anlaşmayı resmiyete döktükten sonra sosyal medyada mutluluğunu paylaşan Davide, şunları söyledi: "Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum ve sevdiğim takımla ilk profesyonel sözleşmemi imzalamış olmaktan gurur duyuyorum. Büyük bir hırs ve gelişme isteğiyle çalışmaya devam edeceğim, bu renkler için her şeyimi vereceğim. Fino alla fine."
Aile hanedanı gelişmeye devam ediyor
Davide'nin orta sahadaki hızlı yükselişi, babası Claudio tarafından özenle yönlendirildi; onun temkinli rehberliği, Davide'yi ağır karşılaştırmalardan koruyor. 18 Yaş Altı takımının değişmez isimlerinden biri olmadan önce 17 Yaş Altı seviyesinde 23 maça çıktı ve üç gol attı; bunların arasında Derby della Mole'deki dikkat çekici bir gol de vardı. Üst düzeyde kritik bir deneyim ise geçen sezonun sonlarında geldi; Luciano Spalletti, genç oyuncuyu Continassa'daki A takım antrenmanlarına dahil etti.
- Getty Images Sport
Next Gen sıçraması kapıda
Davide, sezonun bu erken bölümünde yeni kurulan takımın tarihindeki ilk golü atmasının ardından 18 Yaş Altı Takımı için kilit bir rol oynamaya hazırlanıyor. Zorlu geçen yurt içi kampanya boyunca istikrarlı performanslar ortaya koyması, Juventus Next Gen yapılanmasına giden yolunu hızlandırmak açısından hayati önem taşıyacak. A takım ekibi, genç oyuncunun üst düzey futbola nihai geçişini kolaylaştırmak için sonbahar boyunca fiziksel ve teknik olgunluğunu yakından takip edecek.
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