Aradan 6 maç geçti; bunların 5’i ligde, 1’i ise Avrupa Ligi’nde oynandı ama Teun Koopmeiners hâlâ Luciano Spalletti’yi yüzde 100 ikna edebilmiş değil. Toskana doğumlu teknik adam, mecburen ona süre ve forma şansı vermek zorunda kaldı ancak sahada aldığı karşılıklar hocayı memnun etmedi.





Peki şimdi ne olacak? Zorlanan bir bütçe ve yeniden transfer piyasasına dönme gerekliliğiyle birlikte eski Atalantalı oyuncu, Gazzetta dello Sport'un haberine göre yeniden satış listesine konulacak; bu kez bonservisiyle bir ayrılığa oyuncunun engel çıkarmaması amaçlanıyor.



