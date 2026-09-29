24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
cm grafica juventus koopmeiners 2027
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Juventus: Koopmeiners yeniden satışa çıktı, zarar yazmamak için gereken rakamlar

Juventus
T. Koopmeiners

Hollandalı orta saha oyuncusu, kasayı doldurmak için ocak ayında transfer piyasasında gözden çıkarılabilecek isimlerden biri olacak.

Aradan 6 maç geçti; bunların 5’i ligde, 1’i ise Avrupa Ligi’nde oynandı ama Teun Koopmeiners hâlâ Luciano Spalletti’yi yüzde 100 ikna edebilmiş değil. Toskana doğumlu teknik adam, mecburen ona süre ve forma şansı vermek zorunda kaldı ancak sahada aldığı karşılıklar hocayı memnun etmedi.


Peki şimdi ne olacak? Zorlanan bir bütçe ve yeniden transfer piyasasına dönme gerekliliğiyle birlikte eski Atalantalı oyuncu, Gazzetta dello Sport'un haberine göre yeniden satış listesine konulacak; bu kez bonservisiyle bir ayrılığa oyuncunun engel çıkarmaması amaçlanıyor.


  • Juventus'a "kendini kabul ettirmekte" zorlanıyor

    Bu sadece kuru rakam meselesi değil; çünkü sezonun bu başlangıcında hanesine bir gol ve bir asist yazdırdı. Spalletti’nin, taraftarların ve yönetimin (bilançoda amortisman ve maaş için devasa rakamlar gören) hoşuna gitmeyen şey ise sahaya koyduğu karakterin yanı sıra, Juventus’u sırtlaması yönündeki karşılanmamış beklenti.

    • Reklam

  • Ayrılık hedefi, onu kim istiyordu

    Bir çıkışa ulaşma ihtimali, içinde bulunulan acil durum nedeniyle zorunlu olarak hâlâ varlığını koruyacak, ancak Juventus'un hedefi ocak ayında Koopmeiners'i bonservisiyle göndermek olmaya devam ediyor.

    Yazın bonservisiyle satın alma konusunda ilgilenen kulüpler Beşiktaş ve birkaç Arap kulübüydü; Galatasaray, Manchester United, Monaco ve Newcastle ise sadece kiralık transfer için bastırıyordu.

  • Zarar etmemek için gereken rakam

    Peki Juventus, Hollandalı oyuncuyu hangi bedelle satmayı göze alabilir? Evet, göze alabilir; çünkü yaklaşık 60 milyon euroluk bir zararla kapanacak bilanço ve Şampiyonlar Ligi gelirlerinden mahrum kalınması nedeniyle Giovanni Carnevali, Player Trading verilerini artırmak zorunda ve bilançoya hiçbir şekilde sermaye zararı yazamaz.


    Koopmeiners ise 30 Haziran 2026 itibarıyla hâlâ 31 milyon euro değerindeydi ve yaklaşık 10 milyon euroluk bir amortisman payı bulunuyordu. Dolayısıyla, ocak ayı içinde bonservisiyle ayrılması halinde, sermaye zararı oluşmaması için en az yaklaşık 26 milyon euroya satılması gerekecek.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin


Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Juventus crest
Juventus
JUV