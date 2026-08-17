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Juventus, Kolombiya milli oyuncusu Jhon Lucumi'nin Bologna'dan bonservisiyle transfer edildiğini doğruladı
Savunmacı, Juventus transferine öncelik veriyor
Juventus, Lucumi transferini başarıyla tamamladı; Bologna ile ilk etapta 18 milyon euro, bonuslarla birlikte 2 milyon euro daha değerinde bir mali anlaşmaya vardı. Kolombiyalı stoper, sezon başına net 3 milyon euro kazanacağı dört yıllık sözleşmeye imza atarak uzun vadeli geleceğini Torino'ya bağladı. Bu transfer ayrıca oyuncunun, alternatif taliplerinin birçoğuna rağmen önceliğini net şekilde Juventus'a verdiğini de ortaya koydu.
- Getty Images Sport
Kulüp, savunmacıyı "zirvede" diye övdü
Profesyonel kariyerine 17 yaşında Deportivo Cali'de başladıktan ve 2018'de Genk ile Belçika'nın en iyi savunmacıları arasına adını yazdırdıktan sonra, Lucumi'nin gelişi kulüp tarafından resmi internet sitesinde büyük bir coşkuyla duyuruldu: "Juventus, kariyerinin zirvesindeki bir oyuncuyu kadrosuna katıyor; 2026/27 sezonu öncesinde takıma hemen katkı vermeye hazır.
"Juventus'a hoş geldin, Jhon!"
Rossoblu mirası iz bırakıyor
2022 yazında takıma katılmasının ardından Bologna'da geçirdiği dört sezonda Lucumi, tüm kulvarlarda çıktığı 152 maçta savunmanın vazgeçilmez direklerinden biri haline geldi. 28 yaşındaki oyuncu, Bologna ile Şampiyonlar Ligi deneyimi de yaşarken, Stadio Renato Dall'Ara'da geçirdiği dönemde kulüp adına attığı iki golden birine imza attı.
- Getty Images Sport
Frosinone sezon açılışı hızla yaklaşıyor
Torino'ya transferi artık resmiyet kazanan Lucumi, yeni Juventus takım arkadaşlarıyla birlikte hemen taktik antrenmanlara katılacak. Juventus'un 2026-27 Serie A sezonunu 23 Ağustos Pazar günü deplasmanda Frosinone karşısında açması planlanıyor. Ligdeki ilk maçın, yenilenen savunma hattını yönetecek Kolombiyalı stoperin resmi maçlardaki ilk karşılaşması olması bekleniyor.
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