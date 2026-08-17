Juventus, Lucumi transferini başarıyla tamamladı; Bologna ile ilk etapta 18 milyon euro, bonuslarla birlikte 2 milyon euro daha değerinde bir mali anlaşmaya vardı. Kolombiyalı stoper, sezon başına net 3 milyon euro kazanacağı dört yıllık sözleşmeye imza atarak uzun vadeli geleceğini Torino'ya bağladı. Bu transfer ayrıca oyuncunun, alternatif taliplerinin birçoğuna rağmen önceliğini net şekilde Juventus'a verdiğini de ortaya koydu.



