Juventus, Kolo Muani transferinde gerilim: Paris Saint-Germain ile ücret konusunda anlaşmazlık var ve L’Equipe’e göre Tottenham bu transferin içine girmeye çalışıyor

Durumu not alan Juventus, biraz tasarruf etmek istiyor ve oyuncu ile menajer ekibiyle genel bir anlaşmaya vardıktan sonra, toplamda 30 milyon avroluk bir transfer üzerinde kafa yoruyor. Ancak, en azından L'Equipe'in bugün aktardığına göre, planları karmaşıklaştıran unsur, tam olarak Tottenham adını taşıyan başka bir kulübün devreye girmesi olabilir. Londra’da oldukça zorlu bir sezon geçirmiş olmasına rağmen – 41 maçta 5 gol ve 4 asist – bu performans Dünya Kupası kadrosuna girememesine neden olsa da, Kolo Muani hâlâ İngiliz takımının ve teknik direktörü Roberto De Zerbi’nin gündeminde yer alıyor. Bu, Juventus için bir başka engel teşkil ediyor. Juventus, Genoa’dan Ekhator’u transfer ettikten sonra, 13 Temmuz’da başlaması planlanan kamp öncesinde Spalletti’ye kendi fikirlerine daha uygun bir kadro sunmak amacıyla bu ve diğer öncelikli transfer hedefleri (bir kaleci ve bir stoper) üzerinde çalışmaya devam ediyor.