Randal Kolo Muani, Juventus’un hücum hattını güçlendirmek için ana hedefi olmaya devam ediyor. Yönetimde yaşanan köklü değişikliklerin ardından bile, Bianconeri kulübü, Dusan Vlahovic’in ayrılışının ve hücumda planlanan diğer ayrılıkların (David, Openda ve Zhegrova) üstesinden gelmek için Fransız oyuncuyu ideal çözüm olarak görüyor. Ocak-Haziran 2025 tarihleri arasında Torino'da forma giymiş olan oyuncu, geçen sezon onu Tottenham'a kiralık olarak gönderen Paris Saint-Germain'den kesin olarak ayrılıp İtalyan kulübüne geri dönme isteğini uzun süredir dile getiriyor; ancak kulüpler arasındaki görüşmeler şu anda ilerlemiyor.
Çeviri:
Juventus, Kolo Muani transferinde gerilim: Paris Saint-Germain ile ücret konusunda anlaşmazlık var ve L’Equipe’e göre Tottenham bu transferin içine girmeye çalışıyor
PSG İNDİRİM YAPMIYOR
Gonçalo Ramos’un Milan’a (70 milyon avro) transferi ve Kang-in Lee’ninAtlético Madrid’e (40 milyon) yapılacak transferi gibi olayların da gösterdiği gibi, Avrupa şampiyonu, Luis Enrique’nin teknik planına artık uymayan oyuncuların transferlerinden mümkün olduğunca fazla gelir elde etmeyi hedefliyor. Böylece kadroyu az sayıda ancak yüksek kaliteli takviyelerle güçlendirmeyi amaçlıyor; Leipzig’den Yan Diomandé ve Monaco’dan Magnes Achliouche gibi isimler buna örnek verilebilir. Kolo Muani’nin transferi için talep değişmedi ve hâlâ 40 milyon avro olarak kalıyor; ancak transfer şartları konusunda esneklik gösteriliyor ve bu, satın alma zorunluluğu olan bir kiralama şeklinde de olabilir.
İNGİLİZCE TUZAĞI
Durumu not alan Juventus, biraz tasarruf etmek istiyor ve oyuncu ile menajer ekibiyle genel bir anlaşmaya vardıktan sonra, toplamda 30 milyon avroluk bir transfer üzerinde kafa yoruyor. Ancak, en azından L'Equipe'in bugün aktardığına göre, planları karmaşıklaştıran unsur, tam olarak Tottenham adını taşıyan başka bir kulübün devreye girmesi olabilir. Londra’da oldukça zorlu bir sezon geçirmiş olmasına rağmen – 41 maçta 5 gol ve 4 asist – bu performans Dünya Kupası kadrosuna girememesine neden olsa da, Kolo Muani hâlâ İngiliz takımının ve teknik direktörü Roberto De Zerbi’nin gündeminde yer alıyor. Bu, Juventus için bir başka engel teşkil ediyor. Juventus, Genoa’dan Ekhator’u transfer ettikten sonra, 13 Temmuz’da başlaması planlanan kamp öncesinde Spalletti’ye kendi fikirlerine daha uygun bir kadro sunmak amacıyla bu ve diğer öncelikli transfer hedefleri (bir kaleci ve bir stoper) üzerinde çalışmaya devam ediyor.
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