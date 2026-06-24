Juventus, Kolo Muani’nin geri dönüşü konusunda yeni temaslar ve artan bir iyimserlik: Oyuncu maaşında kesintiye hazır; şimdi PSG ile görüşmeler başlıyor

Kolo Muani’nin isteğini dikkate alan Juventus, artık Paris Saint-Germain’i başlangıçtaki yaklaşık 40 milyon avroluk talebini düşürmeye ikna etmek için elinde daha fazla koz olduğunu biliyor. Geçtiğimiz sezonda, Fransız forvet 41 maçta 5 gol ve 4 asistlik oldukça mütevazı bir performans sergiledi ve Fransa milli takım teknik direktörü Didier Deschamps’ı kendisini Dünya Kupası kadrosuna çağırmaya ikna edemedi. Ocak 2025’te Juventus’a katıldığı ve geçen Temmuz’da Kulüpler Dünya Kupası’nı oynamak için kaldığı ilk döneminde ise etkisi kesinlikle çok farklı olmuştu. Juventus formasıyla 22 maçta 10 gol ve 3 asist kaydetti.