Juventus, yeni forvetini transfer etmek için somut adımlar atıyor. Sky Sport’un haberine göre, bugün, bu yıl Tottenham’da forma giyen 1998 doğumlu forvetin Paris Saint-Germain’den geri dönmesini sağlamak için çok önemli ve verimli bir gün oldu.
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Juventus, Kolo Muani’nin geri dönüşü konusunda yeni temaslar ve artan bir iyimserlik: Oyuncu maaşında kesintiye hazır; şimdi PSG ile görüşmeler başlıyor
OYUNCUNUN İRADESİ
İki kulüp arasında hâlâ belirli bir mesafe bulunsa da, görüşmelerini sürdüren taraflar Kolo Muani’nin transfer bedeli konusunda henüz bir anlaşmaya varamamış olsa da, Sky Sport’a göre bugün önemli ilerlemeler oyuncunun tarafında kaydedildi. Juventus’un yeni genel müdürü Giovanni Carnevali, son saatlerde Fransız oyuncunun menajer ekibiyle temas halinde kaldı. Oyuncu, Serie A’ya geri dönmeye tamamen istekli olduğunu belirtti ve Juventus’a transferini kolaylaştırmak için maaşında maddi bir fedakarlık yapmaya hazır olduğu ifade edildi.
ŞİMDİ PSG İLE GÖRÜŞÜLÜYOR
Kolo Muani’nin isteğini dikkate alan Juventus, artık Paris Saint-Germain’i başlangıçtaki yaklaşık 40 milyon avroluk talebini düşürmeye ikna etmek için elinde daha fazla koz olduğunu biliyor. Geçtiğimiz sezonda, Fransız forvet 41 maçta 5 gol ve 4 asistlik oldukça mütevazı bir performans sergiledi ve Fransa milli takım teknik direktörü Didier Deschamps’ı kendisini Dünya Kupası kadrosuna çağırmaya ikna edemedi. Ocak 2025’te Juventus’a katıldığı ve geçen Temmuz’da Kulüpler Dünya Kupası’nı oynamak için kaldığı ilk döneminde ise etkisi kesinlikle çok farklı olmuştu. Juventus formasıyla 22 maçta 10 gol ve 3 asist kaydetti.