İkinci seçenek ise Alexander Sorloth ile ilgili. Juventus ile Atlético Madrid arasındaki temaslar, bir dizi ortak ilgi alanı sayesinde önümüzdeki haftalarda yoğunlaşacak gibi görünüyor. Juventus’a geri dönen ancak Atlético’nun radarında hâlâ yer alan Nico González’den yola çıkarak, diğer oyunculara da yayılacak bir görüşme süreci şekillenebilir. Bunların arasında elbette Sorloth da yer alıyor; Juventus, geçtiğimiz haftalarda hücumunu güçlendirmek için ana hedeflerinden biri olarak bu forveti belirlemişti. Spalletti, fiziksel olarak güçlü ve yapılı bir “9 numara” arıyor; Norveçli oyuncu bu özellikleri mükemmel bir şekilde bünyesinde barındırıyor. Sorloth ise daha önce Juventus’a transfer olma ihtimalinden memnuniyetini dile getirmişti.
Forvet, Dünya Kupası başlamadan önce geleceğini netleştirmek istemişti ve belki de gösterdiği performans ışığında her şeyi sezmişti, ancak şimdi Norveç’in Dünya Kupası macerası sona erdiğine göre karar verme zamanı geldi. En büyük engel hâlâ maddi. Atlético Madrid, Nico Gonzalez’in değerini 20 milyon avrodan fazla görmezken, Juventus ise Sorloth için belirlenen 35 milyon avroluk talebi mümkün olduğunca düşürmeyi hedefliyor. Şimdi göreceğiz ki, Dünya Kupası’nda atamadığı goller Atlético Madrid’i taleplerini düşürmeye zorlayacak mı? Ve Juventus bu tip bir forvetle hâlâ ilgilenecek mi?