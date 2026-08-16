Juventus, kırık parmağına rağmen Dibu Martinez için görüşmelerini sürdürüyor: ameliyat olması gerekecek mi?

Diğer seçeneklerin ortadan kalkmasının ardından ve Aston Villa'nın Parma'dan Zion Suzuki'yi transfer etmek üzere olmasını fırsata çeviren Juventus, Emiliano Martinez'e uzanan seçeneğe yeniden güçlü şekilde yöneldi (BURAYI OKUYUN).
Ancak Arjantin Milli Takımı'nın kalecisiyle ilgili olarak fiziksel durumu konusunda bazı soru işaretleri var; özellikle de tecrübeli file bekçisinin Freiburg'a karşı oynanan Avrupa Ligi finalinin ısınmasında kırdığı parmağıyla ilgili. Dibu daha sonra o maçta oynamış ve kazanmıştı, ardından da Dünya Kupası'nı kaçırma riski yaşamamak için ameliyat olmamıştı. Sorunla tüm Dünya Kupası boyunca yaşamaya devam ettikten sonra şimdi durum yeniden gündemde: Martinez'in fiziksel durumu nasıl? Arjantinli kaleci, Villans'ın sezonun ilk resmi maçını (PSG'ye kaybedilen Süper Kupa finali) kaçırmıştı.