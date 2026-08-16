Juventus, kırık parmağına rağmen Dibu Martinez için görüşmelerini sürdürüyor: ameliyat olması gerekecek mi?

Mayıs ayında, kazanılan Avrupa Ligi finalinin ardından kaleci şöyle demişti: "Isınma sırasında bir parmağımı kırdım. Daha önce başıma hiç gelmemişti ama bunu olumsuz bir şey olarak görmedim. Topu her yakalamaya çalıştığımda parmağım diğer tarafa kayıyordu. Ama bunlar yüzleşmeniz gereken şeyler: tüm kötü şeyler olumlu bir şeye yol açar. Tüm tecrübemi kullandım ve Aston Villa'nın kalesini koruduğum için gurur duyuyorum".