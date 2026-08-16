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Grafica CM Dibu Martinez 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus, kırık parmağına rağmen Dibu Martinez için görüşmelerini sürdürüyor: ameliyat olması gerekecek mi?

Juventus
Transfers
E. Martinez

Juventus yönetimi, fiziksel durumu konusundaki endişelere rağmen Arjantinli kaleci için görüşmeler yürütüyor.

Diğer seçeneklerin ortadan kalkmasının ardından ve Aston Villa'nın Parma'dan Zion Suzuki'yi transfer etmek üzere olmasını fırsata çeviren Juventus, Emiliano Martinez'e uzanan seçeneğe yeniden güçlü şekilde yöneldi (BURAYI OKUYUN).


Ancak Arjantin Milli Takımı'nın kalecisiyle ilgili olarak fiziksel durumu konusunda bazı soru işaretleri var; özellikle de tecrübeli file bekçisinin Freiburg'a karşı oynanan Avrupa Ligi finalinin ısınmasında kırdığı parmağıyla ilgili. Dibu daha sonra o maçta oynamış ve kazanmıştı, ardından da Dünya Kupası'nı kaçırma riski yaşamamak için ameliyat olmamıştı. Sorunla tüm Dünya Kupası boyunca yaşamaya devam ettikten sonra şimdi durum yeniden gündemde: Martinez'in fiziksel durumu nasıl? Arjantinli kaleci, Villans'ın sezonun ilk resmi maçını (PSG'ye kaybedilen Süper Kupa finali) kaçırmıştı.

  • Ameliyat olmak zorunda mı?

    İngiltere'de Daily Mail şöyle yazıyor: "Juventus, parmağındaki sakatlığa ilişkin şüphelere rağmen Emiliano Martinez'e yatırım yapmaya hazır". İtalya'da Nicolò Schira ise şu tweet'i attı: "Aston Villa ile henüz ekonomik anlaşma sağlanmasının ötesinde, Juventus önce Arjantinli kalecinin durumunu iyi anlamak istiyor; kalecinin parmağı kırık ve ameliyat olabilir. Bu durumda 3 ay sahalardan uzak kalır".

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  • Sakatlık ve Dünya Kupası

    Martinez'in durumuna ilişkin son açıklamaları, Arjantin'in daha sonra İspanya'ya kaybettiği dünya finalinin arifesinde, 18 Temmuz'a dayanıyor: "Elim hâlâ ağrıyor, her gün. Görüştüğüm tüm el uzmanları ameliyat olmam gerektiğini söylüyordu. Ama artık bunu düşünmüyorum. Ameliyat olsaydım Dünya Kupası'nda oynayamazdım ve bu yüzden sorunlarım vardı. Başta takım arkadaşlarımla antrenman yapamıyordum ama Mısır maçından sonra yeniden normal şekilde çalışmaya başladım ve açıkçası kendimi çok daha iyi hissediyorum".

  • Avrupa Ligi finali

    Mayıs ayında, kazanılan Avrupa Ligi finalinin ardından kaleci şöyle demişti: "Isınma sırasında bir parmağımı kırdım. Daha önce başıma hiç gelmemişti ama bunu olumsuz bir şey olarak görmedim. Topu her yakalamaya çalıştığımda parmağım diğer tarafa kayıyordu. Ama bunlar yüzleşmeniz gereken şeyler: tüm kötü şeyler olumlu bir şeye yol açar. Tüm tecrübemi kullandım ve Aston Villa'nın kalesini koruduğum için gurur duyuyorum".

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