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kim(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus, Kim, gerçekten reddedilemeyecek teklifler dışında Bayern Münih’ten ayrılmayacak

Juventus
Transfers
Bayern Münih
M. Kim

Bayern’in Güney Koreli stoper için izlediği strateji

Minjae Kim’in geleceği önemli ölçüde değişiyor gibi görünüyor. Haftalarca süren ve onun Bayern Münih’ten ayrılabilecek isimler arasında olduğunu gösteren söylentilerin ardından, Almanya’dan transfer piyasasının dengesini değiştirecek bir gelişme geldi.


Sky Sport Almanya muhabiri ve Bavyera kulübüyle ilgili en güvenilir kaynaklardan biri olan Florian Plettenberg’in aktardığına göre, Bayern planlarını yeniden gözden geçirdi: Güney Koreli savunma oyuncusu artık transfer adayı olarak görülmüyor ve beklenmedik bir gelişme olmadığı sürece Almanya şampiyonu takımın formasını giymeye devam edecek.


Bu konuyu yeniden gündeme getirebilecek tek senaryo, hem Bayern Münih’i hem de Kim’i ayrılığa ikna edecek, piyasa değerinin çok üzerinde bir teklifin gelmesi olabilir. Ancak şu anda bu olasılık uzak bir ihtimal olarak görülüyor. Bavyera kulübünün yönetimi, Asyalı stoperi ön plana çıkarmaya karar vermiş ve onu gelecek sezonun teknik planlarına tam olarak dahil etmiş durumda.


Bu tutum, oyuncunun kendi isteğini de teyit ediyor. Zaten geçtiğimiz aylarda Kim’in bu transfer dönemi boyunca Münih’ten ayrılmaya niyetli olmadığı ortaya çıkmıştı. Bayern ile olan sözleşmesi Haziran 2028’e kadar geçerli ve savunma oyuncusu, takım içinde giderek daha önemli bir rol üstlenmeye kararlı.


  • İtalya cephesinde ise Juventus, gelişmeleri dikkatle takip etmeye devam ederek tetikte kalıyor. Güney Koreli stoperin profili, Napoli'nin 2022-23 Scudetto zaferiyle taçlandırılan olağanüstü sezonunda onu çalıştıran teknik direktör Luciano Spalletti'nin özellikle ilgisini çekiyor. Kim, Certaldo'lu teknik direktörün yönetiminde Serie A'nın en iyi savunmacılarından biri olarak kendini kanıtladı ve 2023 yazında ona yatırım yapmaya karar veren Bayern Münih'in ilgisini çekti.


    Ancak şimdilik Juventus’un ilgisi azalmış görünüyor. Bayern’in yeni stratejisi, önümüzdeki haftalarda senaryoyu yeniden değiştirebilecek reddedilemez bir teklif gelmedikçe, herhangi bir transfer görüşmesini çok daha karmaşık hale getiriyor. Şu anda Münih’ten gelen mesaj net: Minjae Kim transfer piyasasında değil ve Bavyera kulübünün hem bugünü hem de geleceği için önemli bir oyuncu.

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