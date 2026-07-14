Juventus, transfer dönemine yavaş bir başlangıç yaptıktansonra, Genoa’dan forvet Jeff Ekhator’u transfer ederek bu duruma bir dönüm noktası getirmeyi deniyor; ancak sahada çeşitli pozisyonlarda hâlâ ulaşılması gereken önemli hedefler bulunuyor. Bianconeri kulübünün belirlediği öncelikler arasında, orta saha kadrosunu güçlendirmek için önemli bir profilin belirlenmesi de yer alıyor; bu, savunmanın önünde oynayabilecek, fiziksel gücü ve liderlik vasıflarına sahip bir oyuncunun takıma kazandırılması anlamınageliyor.
Çeviri:
Juventus, Kessie konusunda yeni bir adım attı: Oyuncunun menajeri İtalya’da bekleniyor; Carnevali ve Massara yeni bir teklif hazırlıyor
LÜKS SERBEST OYUNCU
Listenin başındaki isim, uzun süredir Atalanta ve Milan’ın eski oyuncusu Franck Kessie’dir. Bu konu, Juventus’a yeni sportif direktör Frederic Massara’nın gelmesiyle birlikte yeniden gündeme oturdu; Massara, Fildişili oyuncuyla Rossoneri’de birlikte oynamıştı. 30 Haziran'dan bu yana Kessie, Al-Ahli ile sona eren sözleşmesini uzatmamaya karar vererek lüks bir serbest oyuncu statüsüne geçti. Suudi Arabistan'da Al-Ahli formasıyla 119 maça çıkan Kessie, bu maçlarda 37 gol ve 16 asist kaydetti.
YENİDEN BAŞLANGIÇ YAKIN MI?
Sky Sport’a göre Juventus, geçtiğimiz haftalarda 1996 doğumlu oyuncuya sezon başına 3,5 milyon avro net tutarında ilk bir sözleşme teklifi sunmuştu; bu teklifin önümüzdeki saatlerde yukarı doğru revize edilmesi söz konusu olabilir. Nitekim Kessie’nin menajeri George Atangana’nın İtalya’ya gelmesi bekleniyor; burada Bianconeri’nin olası yeni teklifi ve masadaki diğer teklifleri değerlendirecek. Kısa süre önce Dünya Kupası macerasını tamamlayan Fildişi Sahili milli oyuncusu, Serie A’ya geri dönmenin kendisi için birinci tercih olduğunu hiçbir zaman gizlememişti.
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