Juventus, Kessie konusunda yeni bir adım attı: Oyuncunun menajeri İtalya’da bekleniyor; Carnevali ve Massara yeni bir teklif hazırlıyor

Sky Sport’a göre Juventus, geçtiğimiz haftalarda 1996 doğumlu oyuncuya sezon başına 3,5 milyon avro net tutarında ilk bir sözleşme teklifi sunmuştu; bu teklifin önümüzdeki saatlerde yukarı doğru revize edilmesi söz konusu olabilir. Nitekim Kessie’nin menajeri George Atangana’nın İtalya’ya gelmesi bekleniyor; burada Bianconeri’nin olası yeni teklifi ve masadaki diğer teklifleri değerlendirecek. Kısa süre önce Dünya Kupası macerasını tamamlayan Fildişi Sahili milli oyuncusu, Serie A’ya geri dönmenin kendisi için birinci tercih olduğunu hiçbir zaman gizlememişti.